El PP balear sobre el documento marco de Génova para negociar con Vox: «Vemos lo que ya hemos hecho en Baleares»

El PP balear ve en el documento marco elaborado por la calle Génova para negociar con Vox en toda España, pero especialmente en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, un cálculo de las negociaciones que se han llevado a cabo con Vox en distintos momentos de esta legislatura en las Islas.

«De hecho aquí lo cumplimos todo, ya se esta haciendo aquí», aseguran desde la cúpula popular en las Islas en declaraciones a OKBALEARES aunque añaden que para el resto de autonomías aún falta más de un año. «De todas formas, queda más de un año y tres meses para las autonómicas en Baleares y nosotros seguimos trabajando para tener la confianza mayoritaria de nuestra ciudadanía».

Vox en Baleares también ha reaccionado al documento marco y con la vista en las elecciones autonómicas de 2027: «En lo que respecta a Baleares todavía no estamos en este escenario, así que, si llega a buen puerto, servirá en el caso de que sea necesario tras las elecciones del año 27 en el caso de tener mayoría».

De todos modos, el documento marco del PP ha arrancado con el rechazo frontal del líder de Vox, Santiago Abascal. El líder de Vox ha respondido este martes al Partido Popular (PP) después de que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, desvelara una charla que definió como «fructífera» entre ambos. Abascal ha dejado claro que ambos partidos tienen que «hacer un esfuerzo» para entenderse y formar los Gobiernos de Aragón y Extremadura pero ha criticado duramente el decálogo de los populares para la negociación, en el que, a su entender, tratan a Vox «como a salvajes».

El líder de Vox ha asegurado que su presencia en las campañas de su formación para las elecciones autonómicas «son muy útiles» y que puede disfrutarlas cada día. «Hablo con mucha gente y sobre todo escucho y sé cuáles son los problemas que preocupan a los españoles, con bastante nitidez», afirma Abascal.

Preguntado por el potencial pacto con el Partido Popular, Santiago Abascal ha denunciado que los 10 puntos que el PP se ha marcado para la negociación le «suenan mal», debido a que se pone en duda la defensa de la Constitución y del Estado de derecho por parte de su partido. «Lo he acreditado con mi integridad física, desde hace muchos años, por tanto no comprendo bien ese documento», ha aseverado.