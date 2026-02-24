Dimite el líder del PSOE en Alcalá de Henares tras filtrar la foto de su nº 2 con una ‘stripper’

El líder del PSOE en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y diputado en el Congreso de los Diputados, Javier Rodríguez Palacios, ha dimitido este martes tras haber filtrado una foto de su secretario de Organización, Enrique Nogués, con una stripper.

Así figura en una carta remitida a la Secretaría de Organización del PSOE-M, en la que Rodríguez Palacios, quien también fuera alcalde del municipio durante ocho años, afirma que no está dispuesto a «compartir Comisión Ejecutiva Municipal (CEM) con una persona que se niega a dimitir», ya que Nogués cuenta desde hace una semana un expediente abierto tras la filtración de la foto.

«Pretende permanecer como Secretario de Organización y miembro de la CEM a toda costa, a pesar de tener un expediente disciplinario abierto y con la reprobación a su conducta expresada por la mayoría de la CEM», subraya Rodríguez Palacios, que además carga contra la «situación vivida» en la Agrupación Socialista de Alcalá de Henares, una de las más potentes del partido en la Comunidad.

Nogués, por su parte, no se ha pronunciado y se ha limitado a señalar que la dimisión de Rodríguez Palacios es una una decisión «exclusivamente suya» y le corresponde a él explicar las razones. Asimismo, ha pedido «no aumentar más el ruido que han generado sus acciones, que no hacen bien a nadie».

Tras la dimisión de Palacios, la agrupación socialista de Alcalá quedará bajo una comisión gestora hasta la elección de nueva dirección en un proceso interno.

La foto filtrada

La imagen apareció durante la campaña electoral para las elecciones municipales de 2023, cuando Rodríguez Palacios aún optaba a revalidar la alcaldía en Alcalá de Henares. En aquel entonces Nogues, que era concejal de medioambiente, se escudó asegurando que era una imagen de hacía «23 años» y que se trataba de una «actividad organizada por la Asociación Cultural Peña Juglar», aunque posteriormente se supo que la foto realmente fue tomada en 2014. Las elecciones se celebraron seis días después y a pesar de ser el partido más votado, el PSOE perdió la alcaldía ante la suma de PP y Vox.

Ahora, Rodríguez Palacios ha querido recordar el Código Ético y de Conducta del PSOE, el cual sostiene que «solicitar, aceptar u obtener un acto sexual de una persona a cambio de una remuneración se considera absolutamente incompatible con la militancia en el PSOE» y que se tramitarán los casos como «falta muy grave» y devendrán en la máxima sanción, la expulsión del partido.

Rodríguez Palacios también afirma en el escrito que él instó a Nogués a informar sobre estas imágenes y que, ante su rechazo, fue el propio Palacios quien remitió un escrito en el que trasladó esta situación además de «posibles vulneraciones de la normativa interna» en afiliación.

De igual manera, insiste en que no está «dispuesto a que se pueda continuar dañando la imagen del Partido con un Secretario de Organización del PSOE, en activo, con una fotografía pública y publicada mordiendo el tanga de una stripper».

«No estoy dispuesto a dar por buena una afiliación masiva, instrumentada en los últimos meses por el Secretario de Organización con el objetivo de imponer su interés, controlar, y viciar los procesos orgánicos e institucionales que se van a desarrollar en los próximos meses», advierte Rodríguez Palacios.