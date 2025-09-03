Vox anuncia una nueva concentración en Alcalá de Henares tras la violación a una joven de 18 años
Vox ha convocado declaraciones a medios en Alcalá de Henares y La Laguna (Tenerife) para protestar contra la inseguridad
Vox ha convocado una nueva concentración para este jueves en Alcalá de Henares a las 18:00 horas. La formación liderada por Santiago Abascal pretende protestar por la violación perpetrada por un peruano de 46 años contra una joven española de 18 en el parque Sementales del municipio madrileño.
Así lo ha anunciado el partido conservador a través de sus redes sociales donde ha publicado que tanto Isabel Pérez Moñino, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, como Samuel Vázquez, portavoz nacional de Vox en materia de Inmigración, harán una declaración a medios. «¡Exigimos seguridad en nuestros barrios!», han reclamado.
De esta forma Vox se dará cita por segunda vez en un municipio madrileño para protestar contra la delincuencia y la inmigración ilegal. Durante la primera concentración, que tuvo lugar este martes frente al centro de menas de Hortaleza, Pérez Moñino exigió el cierre de todos los centros de inmigrantes ilegales tras la violación de un marroquí a una niña de 14 años. «Ilegales fuera, delincuentes extranjeros fuera. Esa es la demanda de millones de españoles», dijo.
Ahora bien, estas convocatorias no se circunscriben a la Comunidad de Madrid. En el municipio tinerfeño de La Laguna, Vox también ha convocado para este jueves otra declaración a medios para protestar contra la inseguridad en las calles y las políticas de puertas abiertas que favorecen la inmigración ilegal. «PSOE y PP los traen para luego repartirlos, pero nunca cerca de sus casas. Son responsables de la inseguridad en nuestros pueblos y ciudades con sus políticas de puertas abiertas. ¡Basta ya!», han escrito a través de sus redes sociales.
Violación en Alcalá de Henares
La Policía Nacional detuvo en la madrugada de este lunes a un ciudadano peruano de 46 años acusado de agredir sexualmente en dos ocasiones a una joven española de 18 años en el parque de Sementales de Alcalá de Henares.
Los hechos se produjeron sobre las 03:30 horas, cuando la joven regresaba a su domicilio y fue abordaba por el agresor en estado de embriaguez en el mencionado parque. El hombre forzó a la adolescente y la violó en dos ocasiones antes de que la víctima pudiera escapar.
La joven logró contactar telefónicamente con sus amigas para alertar de la agresión sufrida, quienes inmediatamente dieron aviso a la Policía Nacional. Los agentes se personaron rápidamente en la zona y, tras recabar la descripción del agresor facilitada por la víctima, procedieron a su detención inmediata.
El arrestado admitió los hechos ante los agentes y fue trasladado a dependencias policiales. Por su parte, la víctima fue atendida por una ambulancia del Summa 112 y posteriormente trasladada al Hospital de Alcalá de Henares para recibir asistencia médica. Al día siguiente, acudió a la comisaría de Alcalá para ratificar la denuncia.
Temas:
- Alcalá de Henares
- Tenerife
- VOX