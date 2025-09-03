Vox anuncia una nueva concentración en Alcalá de Henares tras la violación a una joven de 18 años

Vox ha convocado una nueva concentración para este jueves en Alcalá de Henares a las 18:00 horas. La formación liderada por Santiago Abascal pretende protestar por la violación perpetrada por un peruano de 46 años contra una joven española de 18 en el parque Sementales del municipio madrileño.

Así lo ha anunciado el partido conservador a través de sus redes sociales donde ha publicado que tanto Isabel Pérez Moñino, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, como Samuel Vázquez, portavoz nacional de Vox en materia de Inmigración, harán una declaración a medios. «¡Exigimos seguridad en nuestros barrios!», han reclamado.

De esta forma Vox se dará cita por segunda vez en un municipio madrileño para protestar contra la delincuencia y la inmigración ilegal. Durante la primera concentración, que tuvo lugar este martes frente al centro de menas de Hortaleza, Pérez Moñino exigió el cierre de todos los centros de inmigrantes ilegales tras la violación de un marroquí a una niña de 14 años. «Ilegales fuera, delincuentes extranjeros fuera. Esa es la demanda de millones de españoles», dijo.

Ahora bien, estas convocatorias no se circunscriben a la Comunidad de Madrid. En el municipio tinerfeño de La Laguna, Vox también ha convocado para este jueves otra declaración a medios para protestar contra la inseguridad en las calles y las políticas de puertas abiertas que favorecen la inmigración ilegal. «PSOE y PP los traen para luego repartirlos, pero nunca cerca de sus casas. Son responsables de la inseguridad en nuestros pueblos y ciudades con sus políticas de puertas abiertas. ¡Basta ya!», han escrito a través de sus redes sociales.

Violación en Alcalá de Henares