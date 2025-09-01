Abascal retrata a Sánchez: «Tiene a vecinos de La Palma en barracones y a ilegales en hoteles con piscina»

Santiago Abascal, líder de Vox, ha comparecido este lunes desde la sede nacional de su formación, minutos después de la finalización del primer Comité de Acción Política del curso. El presidente del partido conservador ha criticado duramente al Gobierno de Pedro Sánchez y sus políticas migratorias que llevan a españoles a estar «viviendo en barracones» mientras los inmigrantes ilegales residen en «hoteles con piscina y gimnasio».

Además, Abascal ha vuelto a incidir en que la violación de la menor de 14 años en Hortaleza (Madrid) a manos de un inmigrante ilegal marroquí es culpa «de las políticas de Sánchez» y confirma la convocatoria de una manifestación «de repulsa» por esta terrible situación.

En primer lugar, Abascal ha deseado a los presentes en la sede de Bambú lo mejor tras las vacaciones, un periodo sobre el que ha querido incidir para recordar a los perjudicados que no han podido disfrutar del periodo estival «porque se han visto rodeados por el fuego, se han visto agredidos en su día a día por las consecuencias de la inmigración ilegal, o simplemente porque no les llegaba el dinero para poder tener unos pocos días de vacaciones, como no les llega el dinero para poder llegar a fin de mes durante todo el año».

A continuación, Abascal ha incidido en la violación de un marroquí de 17 años a una niña española de 14, de la que ha informado OKDIARIO. «Comenzamos el verano conociendo terribles agresiones sexuales contra niñas, perpetradas por inmigrantes ilegales acogidos en centros de inmigrantes, inmigrantes ilegales traídos por el bipartidismo desde hace demasiado tiempo, en un no parar. Conociendo noticias absolutamente tristes y terribles, como la violación brutal de una niña de 14 años, atacada a solo dos kilómetros de aquí, por un supuesto menor marroquí ilegal de un centro de menas de Hortaleza», ha denunciado el líder de Vox, quien ha mandado un mensaje de solidaridad a la menor y a su familia.

Como consecuencia, Vox ha convocado para este martes «una manifestación de repulsa», que se organiza porque no lo hacen «ni partidos, ni ONGs, ni hay minutos de silencio, ni de televisión, ni portadas contra algunos asuntos». «Tenemos a TVE como crueles esbirros del corrupto Sánchez, mintiendo descaradamente e intentando negar el aumento de las violaciones en España. Vemos que sólo Vox está al lado del pueblo», ha resaltado Abascal este lunes.

El líder de Vox también ha aprovechado su comparecencia para volver a criticar a la ONG Open Arms que ha vuelto a llamar «barco negrero, esclavista, que colabora con la mafias del tráfico de personas, para continuar con la invasión islamista de Europa».

«Ya he dicho lo que habría que hacer con ese barco, que es confiscarlo y hundirlo. Y no es una exageración, es un mensaje muy claro a las mafias del tráfico de personas y un mensaje muy claro a los que colaboren con esas mafias», resalta Abascal. «Pero si les parecen muy drástico lo de hundirlo se puede simplemente confiscar y utilizar para llevar de vuelta a todos los que están viniendo ilegalmente a nuestra patria», ha matizado desde la sede de la madrileña calle Bambú.

Abascal ha criticado también la situación de los ciudadanos españoles, en comparación con el trato recibido por los inmigrantes ilegales: «Los españoles que lo pierden todo se quedan con las migajas del Estado pagando unos impuestos abusivos, y aquellos que entran ilegalmente reciben mucho más».

«Y así es con todo, da igual que hablemos del volcán, con los españoles aún viviendo en barracones y los ilegales están viviendo en hoteles con piscinas y gimnasios», ha recordado Abascal. «Tenemos un Gobierno que es enemigo del pueblo, para el que los españoles son lo último», ha completado este lunes.

«No sólo creo que el Gobierno pretende proteger más a los invasores, sino que protege y es responsable directo de haber traído a los ilegales que cometen esos delitos. Por eso creo que esa niña es una víctima de las políticas de Sánchez, de las políticas migratorias del bipartidismo, esa niña es una víctima de Open Arms y de las ONG que se dedican a facilitar la inmigración ilegal», ha añadido.

Abascal y la «estafa climática»

Ante la entrevista de este lunes de Pedro Sánchez en el telediario de TVE, Abascal ha valorado que se trata de «más mentiras y más masajes», mientras que sobre los incendios ha repasado episodios anteriores con «las mismas conclusiones». «Nunca antes se había quedado sin luz un país entero, nunca antes se habían ahogado 200 personas en España por decisiones políticas criminales y nunca antes se habían quemado pueblos enteros en España. Y nunca antes los partidos del Gobierno habían tenido la desfachatez de echar la culpa al pueblo por sus incompetencias y sus maldades», ha incidido.

«La estafa climática ya va demasiado lejos. No sólo destruye nuestra economía, sino que además destruye el medio ambiente, y destruye las propiedades y la vida de muchísimas personas. Hay que escuchar a la gente del campo, nosotros lo hacemos siempre, ellos tenían razón», añade Abascal.