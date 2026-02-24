Es mejor cobrar 12 o 14 pagas: la ciencia lo ha comprobado y esto es lo que dice

El Estatuto de los Trabajadores obliga a las empresas y organismos públicos de nuestro país a realizar dos gratificaciones extraordinarias a los trabajadores, que pueden ser a través de dos pagas extras en verano y diciembre, lo que aumenta las pagas hasta 14, o de forma prorrateada en 12 mensualidades. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dicen los expertos: ¿es mejor cobrar en 12 o 14 pagas?

Esta es la pregunta del millón que se hacen muchos trabajadores, pero antes de resolver el enigma hay que dejar claro que los asalariados españoles tienen el derecho de recibir dos pagas extraordinarias al año. Así lo dictamina el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 31, que hace referencia a las «gratificaciones extraordinarias», en el que se informa que los trabajadores tienen la obligación de recibir dos extras al año, ya sea en 12 o 14 pagas.

«El trabajador tiene derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año, una de ellas con ocasión de las fiestas de Navidad y la otra en el mes que se fije por convenio colectivo o por acuerdo entre el empresario y los representantes legales de los trabajadores. Igualmente se fijará por convenio colectivo la cuantía de tales gratificaciones», dice el Estatuto de los Trabajadores, que también deja claro que «no obstante, podrá acordarse en convenio colectivo que las gratificaciones extraordinarias se prorrateen en las doce mensualidades».

¿Qué es mejor: 12 o 14 pagas?

Pedro Becerro, experto en inversión y finanzas personales, y que suele publicar vídeos educativos en la red social TikTok, ha publicado un vídeo en el que se posiciona y habla sobre si «es mejor cobrar en 12 o 14 pagas». «Es importante entender que cuando cobramos en 14 pagas, lo que está haciendo la empresa es retener ese dinero durante seis meses para después pagarnos», informa en su vídeo.

«Lo que estamos haciendo es financiar a la empresa a coste cero durante seis meses», dice cuando hace mención a las 14 pagas al año que suelen abonar la mayoría de empresas e instituciones públicas.

«Por ello, es mejor cobrar en 12 pagas y apartar cada mes un séptimo de lo cobrado, llevándolo a una cuenta remunerada, y cada seis meses pasárnoslo para esas ocasiones especiales si consideramos que es lo mejor para nosotros», dice. «De esta manera, conseguiremos algo de rentabilidad extra frente a que lo guarde la empresa por nosotros», apunta. «Por ello, si somos capaces de organizar bien nuestro dinero, es mejor cobrar siempre en 12 pagas», finaliza este experto en la materia.

Sin embargo, algunos estudios elaborados por expertos que relacionan la economía con la felicidad se decantan por las 14 pagas, ya que estos dos abonos extras por verano y Navidad generarán un mayor impacto positivo en el trabajador. Esta paga será recibida de una forma más agradable que los euros de más en la cuenta, de forma prorrateada, a los que apenas se les presta valor.