Ni subir el salario ni ascender: esto es lo que ahora piden miles de trabajadores en España

Una encuesta de la conocida web de viajes Holidayguru ha revelado una nueva tendencia que sorprende a muchas empresas: los españoles cada vez valoran más la conciliación y la calidad de vida frente a las necesidades puramente económicas. Y es que más de la mitad de los consultados estarían dispuestos a sacrificar parte del sueldo que ganan a cambio de tener más días de vacaciones.

Hay que recordar que la legislación actual mantiene el principio de un mínimo de 30 días naturales de vacaciones al año para todos los trabajadores con un contrato de jornada completa.

Sin embargo, a día de hoy parece ser que los españoles no ven suficiente el número de días que tienen para descansar y desconectar de la oficina.

El dato es muy demoledor. El 72% de los encuestados por Holidayguru afirma no estar satisfecho con el número de días de vacaciones que tiene actualmente, frente a tan sólo un 28% que sí se muestra conforme.

Pero no sólo eso, están dispuestos a ganar menos dinero al mes para tener por contrato más días libres y así poder reducir la carga mental y facilitar una desconexión real.

En concreto, el 53% de los trabajadores aceptarían una rebaja de su sueldo con tal de obtener más días de vacaciones, mientras que 38% aceptaría la propuesta dependiendo de la cantidad que tuviera que reducirse.

En cuanto al uso que darían a los días de vacaciones adicionales, esta encuesta revela que viajar es la opción favorita para la mayoría de los trabajadores. En concreto, siete de cada diez españoles utilizarían sus vacaciones para visitar diferentes lugares y destinos en vez de descansar en el mismo sitio.

«Tener más vacaciones ya no es un lujo, sino una prioridad»

Para el responsable de comunicación de la compañía Holidayguru, Alberto Coves, estos datos «reflejan un cambio claro en la forma en que los trabajadores entienden el bienestar: tener más vacaciones ya no es un lujo, sino una prioridad y por supuesto, un derecho que compite directamente con el salario en las prioridades de los viajeros».