La familia del asesinado en Sevilla por un menor pide una nueva Ley: «Si mata no es menor, es asesino»

El Juzgado de Menores de Sevilla acoge este martes, 24 de febrero, la primera sesión del juicio contra el presunto autor del homicidio de Daniel, el chico de 17 años que murió apuñalado en la madrugada del 2 de julio en el poblado Alfonso XIII, en Isla Mayor. A la entrada del edificio, sus padres han convertido el arranque de la vista en un acto de memoria y de presión pública: piden «justicia» y reclaman que se endurezca la Ley de Responsabilidad Penal del Menor.

La concentración ha empezado sobre las 9:30 horas y se ha prolongado durante más de dos horas, con decenas de personas sumándose poco a poco a las puertas del juzgado: vecinos, conocidos de la familia y gente que conoce el caso. Entre los asistentes se han visto pancartas con mensajes directos, sin matices: «Han destruido una familia, cambios en la ley del menor» o «Si matas no eres un menor, eres un asesino». También han llevado un cartel con nombres de otros menores presuntamente asesinados en la provincia, enmarcados como recordatorio de que no se trata de un caso aislado. En la protesta han estado presentes, entre otros, la madre de Aarón, el adolescente asesinado a puñaladas a la salida del instituto de Gerena, y la familia de Jesús Rosado Jiménez, asesinado la noche de Halloween de 2022 en Palomares del Río.

El padre de Daniel, Francisco José Márquez, ha explicado cuál es el núcleo de su protesta: el marco legal. «Lo que esperamos de este procedimiento es justicia. Pero no la vamos a tener, porque con la ley que tenemos ahora mismo no va a haber justicia, dado que el presunto autor de nuestro hijo tenía quince años en el momento de los hechos, a tan solo 28 días de cumplir los 16 años», ha lamentado. Su crítica apunta a la Ley Orgánica 5/2000 (LORPM), que fija que para menores de entre 14 y 15 años, en un presunto delito de homicidio, la pena máxima de internamiento oscila entre uno y cinco años. Para él, ese techo es una «vergüenza».

La madre, Manoli Gómez, ha pedido que, al menos, se aplique el máximo. «Lo que queremos es que pasen los días lo más rápido posible y que, si Dios quiere, recaiga sobre el presunto culpable la pena máxima, cinco años. La ley del menor tiene que cambiar en España, tenemos que salir todas a la calle a reclamar. Hoy nos ha tocado a nosotros, pero mañana puede tocarle a cualquiera, a vuestros hermanos o sobrinos. Él estará en un centro de internamiento, pero a mi hijo ya no lo tengo conmigo», ha expresado, al tiempo que agradecía el «cariño y apoyo» recibido desde el crimen.

Sobre lo ocurrido aquella noche, la familia insiste en que Daniel «no conocía de nada» al presunto autor. Márquez ha añadido que, por el momento, se desconocen los motivos exactos que llevaron al joven a, presuntamente, apuñalar al menor. La víctima falleció por arma blanca en una parada de autobús del municipio en torno a las 00,30 horas. Días después, Isla Mayor guardó un minuto de silencio con la presencia de vecinos y allegados. Más tarde, se produjeron pintadas y destrozos en la fachada de la vivienda del joven al que consideran el presunto asesino.