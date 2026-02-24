Adif retiró de madrugada material clave del accidente ferroviario de Adamuz sin avisar a la Guardia Civil

La Guardia Civil ha asegurado, en un oficio al juzgado instructor del caso del accidente ferroviario de Adamuz, que personal de Adif se llevó, durante la madrugada, material de la zona del siniestro cuatro días después del suceso y practicó distintas pruebas «sin advertirlo, ni solicitarlo».

Según consta en el informe de la Benemérita, los hechos ocurrieron entre la noche del 22 y la madrugada del 23 de enero, cuando operarios del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias se llevaron material de las vías hasta la base de mantenimiento de Hornachuelos (Córdoba).

La Guardia Civil tuvo que advertir posteriormente a Adif, mediante un correo electrónico enviado el 2 de febrero, de que no realizara «ningún tipo de actuación en las soldaduras sin autorización previa». Entre las principales hipótesis que se barajan sobre el siniestro figura la rotura del carril o un fallo en la soldadura como posibles detonantes del siniestro.

Tal y como informa ABC, el primer informe de la Guardia Civil presentado en el juzgado incluye un amplio abanico de hipótesis: desde el mal estado general de la infraestructura hasta un posible fallo derivado de la circulación del propio tren o de convoyes anteriores. También se contempla una eventual conducción negligente o imprudente.

El documento no descarta escenarios aún más graves. Entre las causas «no determinadas» figuran la posibilidad de sabotaje o acto terrorista, la falta de de prevención, un mantenimiento deficiente o incluso el uso de materiales inadecuados. Los investigadores subrayan que, a fecha 5 de febrero, no se puede descartar ni confirmar ninguna línea de investigación.

La Benemérita apunta especialmente a un «problema de infraestructuras ferroviarias». El informe señala que se produjo una rotura de un riel y de una soldadura, sin que por el momento se haya podido determinar cuál falló primero. Una de las piezas clave es un carril con inscripción «Ensidesa», fabricado en 2023 y de acero R350HT, instalado en el sentido Madrid. La Guardia Civil solicitó a Adif información sobre el lote de estos rieles el 26 de enero, petición que tuvo que reiterarse tres días después.

Otra de las hipótesis se centra en la soldadura que unía ese riel moderno con otro de 1989. Los agentes reclamaron la identificación de los operarios que realizaron esa soldadura y la acreditación de su habilitación profesional, solicitudes que también tuvieron que repetirse ante la falta de respuesta inicial.

El 30 de enero, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Córdoba realizó un reportaje fotográfico de otras soldaduras en la zona. Finalmente, el 3 de febrero, se procedió al precinto judicial de todas las soldaduras retiradas por Adif y depositadas en la base de Hornachuelos.

Los investigadores también reclaman datos sobre posibles caídas de tensión en los circuitos de vía, ya que estas podrían ayudar a fijar el momento exacto de la rotura del carril o de la soldadura. Para ello, el 4 de febrero se solicitó información técnica comprendida entre el 12 y el 18 de enero, fechas clave previas al accidente.

Por su parte, Adif se defiende y asegura que entre el 22 y el 23 de enero únicamente retiró material que ni la Guardia Civil ni la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios recogieron en su inspección inicial. Según la empresa pública, todo el material fue trasladado a sus instalaciones de Hornachuelos y permaneció «siempre a disposición judicial y policial2.

«Lo que hizo Adif fue preservar el material sobrante y conservarlo siempre a disposición policial y judicial», recalcan desde la empresa pública, que el 27 de enero obtuvo permiso judicial para iniciar las obras de recuperación de la línea.