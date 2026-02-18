Juanma Moreno crea una comisión por el accidente de Adamuz para revisar las infraestructuras de Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este miércoles en Adamuz (Córdoba) la creación de una comisión de seguimiento del accidente ferroviario que se cobró la vida de 46 personas, con el objetivo de evaluar la seguridad del tráfico por tren y reforzar la atención a las víctimas. El Gobierno andaluz ha llamado a otras administraciones para que participen en esta mesa institucional.

Moreno ha hecho este anuncio tras un Consejo de Gobierno excepcional celebrado en la localidad cordobesa, en el que el Ejecutivo autonómico ha abordado las medidas a impulsar después de la tragedia. Según ha explicado, la comisión va a permitir poner negro sobre blanco la situación de la red, las necesidades y las actuaciones que deban llevarse a cabo para mejorar la seguridad y evitar que se repita un siniestro de estas dimensiones.

Durante su intervención, el presidente ha reclamado también más atención a las infraestructuras ferroviarias de Andalucía. «Andalucía tiene que tener exactamente el mismo trato que otras comunidades», ha exigido, antes de subrayar que quiere «la misma preocupación por Andalucía» que, a su juicio, se ha mostrado con el servicio de Cercanías en Cataluña. En esa línea, Moreno ha advertido de que la comunidad arrastra «un importante déficit» en infraestructuras ferroviarias.

La comisión, definida como «institucional», ha tenido un funcionamiento continuado y ha realizado un balance anual. Ese seguimiento ha incluido, según ha avanzado Moreno, cómo están las víctimas y el análisis de la situación de las infraestructuras ferroviarias. Además, la mesa de trabajo ha abordado cuestiones vinculadas a la memoria y al acompañamiento de los afectados.

En concreto, el órgano ha estudiado «cómo mantener la memoria de las víctimas», «mantener la atención a las víctimas y sus familiares» y el desarrollo de la infraestructura ferroviaria. El presidente ha detallado que también se va a revisar qué inversiones se han hecho, qué inversiones están previstas y qué ajustes deben introducirse en los protocolos de seguridad.

Moreno ha justificado la puesta en marcha de esta comisión por la petición expresa de los afectados. «Es algo que nos han pedido de manera reiterada y continuada las víctimas, que insistamos en que esto no vuelva a suceder», ha afirmado. Con esa premisa, el Gobierno andaluz ha defendido que el trabajo no se limita a un anuncio puntual, sino que fija un calendario de evaluación y una hoja de ruta centrada en prevención, seguridad y atención a las familias.

La Junta, según ha indicado el presidente, va a convocar a otras administraciones para que se incorporen a la comisión, con la idea de que el diagnóstico y las medidas que se planteen cuenten con participación institucional y permitan coordinar actuaciones sobre la red ferroviaria.