El Gobierno prohíbe el ‘bombero torero’ por ser «una mofa pública» para las personas con enanismo

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado un real decreto para modificar el Reglamento de Espectáculos Taurinos y prohibir así la celebración de eventos cómico-taurinos como el conocido como bombero torero. El motivo que acredita el Ejecutivo es que estas celebraciones suponen «una mofa pública» y que «atenta contra la dignidad de las personas con discapacidad, en especial de aquellas con enanismo».

La reforma está impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que lidera Pablo Bustinduy e indica que la autoridad competente ya no podrá conceder permisos a este tipo de festejos. En concreto es un nuevo apartado en el artículo 90 del Reglamento de Espectáculos Taurinos el que obliga a respetar la dignidad humana y, por tanto, prohibe expresamente la autorización a espectáculos que conviertan en objeto de burla a minorías sociales.

Prácticas como la del bombero torero pasarán a estar tipificadas como infracciones muy graves y las sanciones pueden ir desde los 600.000 a un millón de euros por su celebración.

Bustinduy, miembro de Sumar, ha afirmado en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros que «nunca más se debe consentir que la discapacidad se convierta en una causa de mofa o de risión para ganar dinero con ello».

Así las cosas, se agrega un apartado 4 al artículo 90 del Reglamento de Espectáculos Taurinos en el que se expone que, «en todo caso, los espectáculos cómico-taurinos respetarán la dignidad humana, sin que puedan lesionar los derechos de las personas ni someterlas a mofa o denigración pública, en particular, de las minorías sociales, como la de las personas con discapacidad». Además, el artículo indica que «la Autoridad gubernativa competente no podrá autorizar espectáculos cómico-taurinos que infrinjan este mandato».

Estos espectáculos ya fueron prohibidos por la Ley General de la Discapacidad y, a través de la reforma de esta norma –actualmente en fase final de tramitación parlamentaria–, se va a tipificar estas prácticas como infracciones muy graves con sanciones muy relevantes como las anteriormente mencionadas.

Junto a estas medidas, el Ministerio de Derechos Sociales ofrece un programa de reinserción laboral para las personas con discapacidad que se han visto obligadas a trabajar en estos espectáculos taurinos y «en otro tipo de ‘shows’ denigrantes que hacen escarnio público de sus cuerpos». Se trata del programa Pisadas con dignidad, lanzado en 2022 por Derechos Sociales junto a la Fundación ONCE, y que ofrece a estas personas apoyo social y formación laboral para que puedan acceder a un trabajo «digno y que no sea precario».

Si bien, hasta la fecha, existía un resquicio legal en el que se amparaban algunos ayuntamientos, ya que el Reglamento de Espectáculos Taurinos no especifica sobre eventos como el de bombero-torero. Precisamente, el departamento que dirige Pablo Bustinduy denunció en 2024 ante la Fiscalía General del Estado el espectáculo Popeye Torero y vaquillas infantiles del Ayuntamiento de Teruel que, según el Ministerio, exponía «a la mofa pública» a personas con enanismo.

Qué es el ‘Bombero torero’

El espectáculo denominado Bombero torero es un evento de toreo cómico o charlotada en el que artistas con acondroplasia se visten de bomberos y realizan números humorísticos relacionados con el toreo y así corren y balian, además de parodiar lidias para entretener al público. Algunos de estos artistas han defendido este trabajo como voluntario y digno, pero el Gobierno lo prohibe por considerarlo motivo de burla pública a personas con discapacidad.