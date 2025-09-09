Muere una promesa de 16 años justo antes de fichar por los New York Red Bulls de la MLS

El mundo del fútbol vuelve a estar de luto, especialmente en Colombia, donde lloran la trágica muerte de Éder Smic Valencia Ambuila, un joven futbolista de apenas 16 años que perdió la vida en un accidente de tráfico en la carretera que conecta a Puerto Tejada con Guachené en el citado país sudamericano.

El siniestro ocurrió en horas de la tarde, cuando el vehículo en el que se desplazaba el deportista, en compañía de amigos y familiares, sufrió un fuerte impacto en circunstancias que aún son materia de investigación por parte de las autoridades. Pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, el joven no logró sobrevivir al gravísimo accidente.

Éder Smic Valencia era considerado una de las grandes promesas del fútbol colombiano. Su talento lo había llevado a llamar la atención de cazatalentos nacionales e internacionales, y recientemente se había confirmado que tenía un preacuerdo para vincularse al New York Red Bulls de la Major League Soccer (MLS) en Estados Unidos. Este paso representaba no solo el inicio de su carrera profesional, sino también una oportunidad de transformar la vida de su familia y convertirse en un referente.

Luto por Éder Smic Valencia

Nacido en una tierra marcada tanto por la pasión por el fútbol como por las dificultades sociales, Éder encontró en el fútbol una manera de proyectar sueños y demostrar disciplina. «Tenía la actitud de un líder y la madurez de alguien mucho mayor. Sabíamos que iba a llegar muy lejos», expresó con profunda tristeza uno de sus entrenadores .

La noticia de su fallecimiento ha generado una oleada de mensajes de condolencia en redes sociales, tanto de instituciones deportivas de la región como de aficionados, amigos y personas que habían seguido de cerca su ascendente trayectoria. El New York Red Bulls, equipo con el que se preparaba para firmar, también manifestó su pesar por la irreparable pérdida de un talento que prometía convertirse en figura internacional.

«Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestro jugador Éder Smic Valencia Ambuila (2009), en un accidente automovilístico durante sus vacaciones en Guachené. Acompañamos a su familia y honramos su memoria en la AAFP. Estará por siempre en nuestros corazones», escribieron desde la Academia Alemana Popayán, donde destacaba antes de dar el salto a la MLS.