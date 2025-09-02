Tragedia en Burgos: muere repentinamente un futbolista de 33 años durante un partido

El mundo del fútbol vuelve a estar de luto, especialmente en la provincia de Burgos. El portero Daniel Gomes Vila, del Montija CF, club de la comarca de Las Merindades, falleció repentinamente el pasado sábado tras sufrir una parada cardiorespiratoria mientras se enfrentaba al Zuazo en un amistoso. El guardameta, de tan solo 33 años y vecino de Medina de Pomar, cayó desplomado al césped tras el tercer gol del equipo visitante y fue atendido por los servicios sanitarios, que no pudieron hacer nada por salvar su vida.

El portero acabó falleciendo mientras era evacuado al Hospital de Cruces, tal y como informan varios medios locales. Pese a ser atendido primero por sus compañeros y después por los servicios médicos de una UVI móvil, Daniel había sufrido un infarto y no pudo llegar al hospital con vida. El guardameta se desplomaba sobre el terreno de juego en los últimos minutos del amistoso el Zuazo después de que hubiera recibido un gol y enviara el balón rápido para que los jugadores de su equipo sacaran desde el centro del campo. La autopsia ha confirmado que la causa de la muerte fue un infarto, según confirmaba a Radio Nervión la directiva del club, que está consternado y devastado por la noticia.

El portero de 33 años, que llevaba años sin jugar en ningún equipo, estaba probando con el Montija CF, conjunto de la Primera División Provincial de Aficionados de Burgos, para formalizar su ficha y ya había disputado varios partidos de pretemporada, aunque todavía no se había sometido al reconocimiento médico. Vecino de Medina de Pomar, Dani compaginaba su actividad deportiva con su trabajo en la empresa Cartonajes Lantegi, en Villarcayo. Su muerte ha provocado una profunda conmoción en toda la comarca.

Luto por Daniel Gomes Vila

«D.E.P. Dani. Portero, compañero y amigo del Montija. Directiva y todos y cada uno de los compañeros queremos dar todo nuestro apoyo y más sentido pésame a la familia, seres queridos y amigos de Daniel en estos duros momentos. Siempre en el corazón de Montija Dani», escribió el club en sus perfiles en redes sociales lamentando la repentina y trágica pérdida.

Otros clubes han expresado su pésame por la muerte del portero. «Con inmenso dolor, la Arandina lamenta el fallecimiento de Daniel Gomes Vila, portero del Montija C.F. , en un partido amistoso. Nuestro corazón está con su familia, amigos y compañeros. Siempre recordaremos su pasión y entrega. Descansa en paz, Dani. DEP», publicó la Arandina en un comunicado.