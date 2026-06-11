Éste es el destino que no imaginarías para las 12.000 colillas que Formentera recogió este invierno entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026 y que así no terminaron abandonadas en la calle ni en el medio ambiente. La prueba piloto de recogida selectiva de colillas con el mensaje institucional No ensucies la isla apelaba directamente a la responsabilidad ciudadana en la protección del territorio.

A raíz de estos resultados, el Consell ha ampliado la red instalando un total de 29 ceniceros selectivos en zonas de gran afluencia de peatones de los diferentes pueblos de la isla.

Su puesta en funcionamiento, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, ha sido impulsada en colaboración con la empresa especializada Keenat y tiene como objetivo reducir la presencia de uno de los residuos más abundantes y contaminantes que se encuentran en la vía pública y en el medio natural.

Las colillas de cigarrillo no son residuos biodegradables y cada filtro contiene miles de sustancias tóxicas que pueden contaminar el suelo y el agua, además de fragmentarse en microplásticos que acaban incorporándose a los ecosistemas terrestres y marinos.

Una sola colilla puede llegar a contaminar decenas de litros de agua y supone una amenaza directa para la biodiversidad y para los hábitats marinos que rodean Formentera.

Las colillas recogidas a través de este sistema serán gestionadas por Keenat, empresa especializada en su tratamiento y reciclaje.

Mediante un proceso de descontaminación y valorización, los filtros se transforman en nuevos materiales reciclados destinados a la fabricación de mobiliario urbano y otros productos, dando una segunda vida a un residuo especialmente problemático.

De residuo a nuevo recurso

La colaboración con Keenat permite dar una segunda vida a este residuo. Mediante un proceso patentado y libre de agua y disolventes, se extrae el acetato de celulosa del filtro, que posteriormente se reutiliza para fabricar nuevos objetos de plástico reciclable.

El papel y el tabaco no aptos para el reciclaje se destinan también a la producción de combustible sólido de sustitución (CSS) en plantas cementeras para sustituir parcialmente el uso de combustibles fósiles.

Con esta actuación, el Consell Insular de Formentera sigue impulsando iniciativas de economía circular y hace un llamamiento a la colaboración de residentes y visitantes para mantener la isla limpia y reducir el impacto de los residuos sobre el entorno.