China podría tener el invento más importante de la historia: las colillas van a transformar la energía

Las colillas se van a transformar en el invento más importante de la historia que llega de China. Transformar la energía es algo que podemos hacer realidad con la ayuda de un invento que puede parecer de ciencia ficción, pero prácticamente podemos tener en nuestro poder de una forma muy diferente. Es hora de conocer algunos detalles que hasta la fecha no sabíamos con ciertos cambios de tendencia que pueden hacerse realidad, de una forma que hasta el momento desconocíamos.

China se ha convertido en una fuente de inventos que van llegando y que pueden darnos más de una alegría inesperada en estas próximas jornadas. Este elemento que tenemos en nuestro poder, nos descubre un extra de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un giro radical con ciertos elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos dará un giro radical a la hora de aprovechar un deshecho que puede tener una segunda vida muy clara.

El invento más importante de la historia lo podría tener China

China es uno de los países más grandes del mundo y eso quiere decir que hasta la fecha no sabíamos que podríamos descubrir de la mano de una serie de peculiaridades que pueden ser esenciales y que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener.

Estaremos muy pendientes de un giro destacado que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Una situación del todo inesperada que, sin duda alguna, es parte de un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar.

Este invento parece sacado de un libro de ciencia ficción, pero es una realidad. En estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar de una manera diferente. Por lo que, quizás hasta la fecha desconocíamos una forma de ir más allá de la ciencia.

Las colillas de los cigarros que son una fuente de contaminación constante pueden convertirse en algo más. Con una mente maravillosa que sea capaz de hacer realidad un giro de guion que podría hacernos la vida mucho más sencilla en estos días. China ha dado un paso más allá, no sólo reduce residuos, sino que también los transforma en energía.

Las colillas van a transformarse en energía

Tal y como nos explican desde un reciente artículo de la revista especializada Energía y Medioambiente: «Hay alrededor de 8 millones de toneladas de colillas de cigarrillos desechadas generadas anualmente en todo el mundo. El uso ecológico y eficiente de ellos es urgentemente necesario. Las colillas de cigarrillos son materiales a base de celulosa residual que consisten en el embalaje exterior (celulosa) y la punta del filtro (acetato de celulosa) que son buenos candidatos para ser utilizados con ingenio. Aquí, los biocarbonas nanoporosos jerárquicos (CNPB) codopados N,O con morfología uniforme se preparan fácilmente a partir de colillas de cigarrillos a través de la carbonización hidrotermal, junto con la activación de la pirólisis. La estructura jerárquica de los poros y las propiedades de la superficie de los biocarbos preparados podrían controlarse adecuadamente ajustando la relación activador y las temperaturas de activación. El CNPB óptimo, que tiene una alta superficie específica (2.133,5 m2 g−1), excelente microporosidad y propiedades ricas en oxígeno, se obtiene a la temperatura de activación de 700 °C con una proporción de hidróxido de potasio de 4 (CNPB-700-4). El CNPB-700-4 exhibe una capacidad de almacenamiento de energía de hasta 344,91 F g-1 a una densidad de corriente de 1 A g-1. Después de 10.000 ciclos de carga/descarga constantes a una densidad de corriente de 10 A g-1, la capacidad permanece en el 95,44 %. La densidad de energía y la densidad de potencia de los supercondensadores simétricos CNPB-700-4//CNPB-700-4 ensamblados son de 24,33 Wh kg-1 y 373,71 W kg-1, respectivamente, lo que demuestra el alto valor comercial del material preparado».

Siguiendo con la misma explicación: «medida que la demanda de energía y los problemas ambientales adversos se intensifican, la búsqueda de tecnología de almacenamiento de energía nueva, eficiente y respetuosa con el medio ambiente se está volviendo aún más urgente. Los supercondensadores son dispositivos de almacenamiento de energía electroquímica que han ganado una amplia atención para resolver los problemas de energía insuficiente y densidad de potencia de las pilas de combustible y las baterías de litio[1-3]. Hay dos tipos de supercondensadores, a saber, pseudocondensadores y supercondensadores eléctricos de doble capa (EDLC), según los mecanismos de almacenamiento[4,5]. Por lo tanto, la capacitancia de los EDLC depende principalmente del área de superficie accesible del material del electrodo[6]. Durante la carga/descarga, no hay reacciones químicas en los EDLC, ya que la energía se almacena en la interfaz entre el electrodo y el electrolito a través de la acción electrostática de la carga, lo que generalmente hace que tengan una mayor densidad de potencia y una mejor estabilidad del ciclo que los pseudosupercondensadores».