Las autoridades forestales avisan a los aficionados: recoger setas en Soria con sombrero inferior a 4 centímetros está prohibido

La temporada de setas convierte los montes de Soria en un destino habitual para los aficionados a la micología. Sin embargo, la recolección está sometida a unas condiciones concretas.

Una de las más importantes afecta al tamaño. Como norma general, no se pueden recoger ejemplares cuyo sombrero tenga un diámetro inferior a 4 centímetros. No obstante, existen excepciones según la especie.

La recogida de setas en Soria tiene un tamaño mínimo de 4 centímetros

La normativa del Acotado Micológico Montes de Soria establece que, con carácter general, solo pueden recolectarse setas cuyo sombrero alcance al menos 4 centímetros de diámetro. La regla busca evitar la extracción de ejemplares demasiado jóvenes y favorecer el aprovechamiento sostenible del recurso micológico.

El documento de condiciones de recolección también contempla excepciones. El perrechico puede recogerse a partir de 3 centímetros, mientras que para la senderuela y las especies del género Helvella el mínimo se sitúa en 2 centímetros. Por tanto, antes de cortar una seta conviene identificar la especie y comprobar qué límite se aplica.

La norma establece además otras condiciones para determinados hongos. La Amanita cesarea, por ejemplo, no puede recolectarse cuando permanece cerrada, mientras que la Macrolepiota procera debe presentar el sombrero extendido.

¿Qué setas se pueden recoger en los montes de Soria?

La Asociación Montes de Soria explica que el territorio cuenta con una gran diversidad micológica y que más de 60 especies pueden recolectarse con fines alimentarios. Entre las especies de interés aparecen el boletus, níscalo, rebozuelo, seta de cardo, llanega, capuchina, marzuelo, senderuela, colmenilla y oronja.

La recolección no consiste únicamente en respetar el tamaño. Para algunas especies también se establece cómo debe realizarse la extracción. Los níscalos, las setas de cardo, las llanegas, las negrillas y las capuchinas deben cortarse con una navaja. En otros casos, la normativa recomienda extraer el ejemplar completo para facilitar su identificación.

Estas condiciones tienen especial importancia en una zona donde la actividad micológica forma parte del aprovechamiento forestal. La Asociación Montes de Soria señala que la regulación permite compatibilizar la recolección con la conservación de los recursos naturales y el desarrollo del micoturismo.

¿Hace falta permiso para recoger setas en Soria?

Sí, la recolección en los montes incluidos en el acotado requiere disponer de un permiso. La autorización es personal e intransferible y debe mostrarse junto con un documento de identidad cuando lo solicite el personal encargado de la vigilancia.

La modalidad recreativa permite recoger hasta 5 kilos de setas al día. También existen permisos destinados a otros tipos de aprovechamiento, con condiciones y límites diferentes.

Por tanto, la autorización no elimina el resto de obligaciones: el recolector debe respetar las especies permitidas, los tamaños mínimos, las cantidades establecidas y las condiciones de extracción.

La normativa del Acotado Micológico Montes de Soria también contempla restricciones sobre determinados espacios y periodos. Por ello, antes de entrar en el monte resulta necesario consultar las condiciones vigentes y comprobar que la zona elegida forma parte del área donde se permite la recolección.

Recoger una seta cuyo sombrero no alcanza los 4 centímetros incumple la regla general de tamaño, salvo que se trate de una de las especies con un límite específico.