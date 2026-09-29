El pueblo de Valladolid donde las librerías ocupan las murallas y volver sin un libro es misión imposible

En esta villa medieval de Valladolid, las murallas no solo protegen calles de piedra: también encierran un universo de librerías, libros antiguos, talleres culturales y espacios dedicados a la lectura.

La escena es poco habitual: el visitante entra por una puerta fortificada, recorre parte del antiguo camino de ronda y, al bajar hacia el casco histórico, se encuentra escaparates llenos de títulos raros, ediciones descatalogadas y volúmenes especializados.

Urueña, ¿dónde está y qué la hace diferente?

Urueña se encuentra en la provincia de Valladolid, sobre una elevación de los Montes Torozos, con amplias vistas sobre Tierra de Campos. Su tamaño compacto permite recorrerla a pie, sin prisas, entre callejuelas, fachadas de piedra y miradores hacia los campos de cereal.

Pero su gran singularidad no es solo la muralla:

En 2007, la Diputación de Valladolid impulsó en el municipio la primera Villa del Libro de España , inspirada en modelos europeos que emplean el libro como motor de actividad cultural y turística.

, inspirada en modelos europeos que emplean el libro como motor de actividad cultural y turística. Desde entonces, las librerías independientes se han convertido en uno de los principales reclamos de la localidad. No forman una zona comercial convencional, sino que se especializan en libros difíciles de localizar y en públicos que valoran el asesoramiento de un librero.

El pueblo permite reunir en apenas unas calles una fortaleza medieval, un destino literario y uno de los paisajes más reconocibles de la meseta.

Una muralla medieval para caminar sobre la historia

Urueña fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1975 y forma parte de la red de Los Pueblos Más Bonitos de España.

Su recinto amurallado, construido principalmente entre los siglos XIII y XIV, conserva prácticamente completo el perímetro histórico que rodeaba la población.

El acceso más reconocible es la puerta del Azogue , flanqueada por dos torres.

, flanqueada por dos torres. También se puede entrar por la puerta de la Villa , orientada hacia la llanura castellana.

, orientada hacia la llanura castellana. Uno de los momentos imprescindibles es recorrer el adarve, el antiguo camino de ronda de la muralla. Desde arriba, la mirada alterna los tejados del casco urbano con el paisaje agrícola de Tierra de Campos.

el antiguo camino de ronda de la muralla. Desde arriba, la mirada alterna los tejados del casco urbano con el paisaje agrícola de Tierra de Campos. Muy cerca aparece el castillo, cuya historia tiene un detalle inesperado: su recinto es utilizado como cementerio desde 1832.

Las librerías de Urueña: el motivo por el que muchos visitantes vuelven

La experiencia de Urueña cambia al cruzar la puerta de cualquiera de sus librerías. El visitante encuentra catálogos construidos alrededor de la especialización y el descubrimiento.

Entre los temas habituales destacan:

Libros antiguos y ediciones descatalogadas.

Viajes, periodismo y fotografía.

Cine, fantasía y ciencia ficción.

Literatura infantil y álbum ilustrado.

Caligrafía, encuadernación y oficios del libro.

La recomendación más útil es no llegar con el itinerario cerrado ni con una lista demasiado rígida. Aquí, una conversación con un librero puede llevar a un ensayo de viajes, un título imposible de encontrar en una cadena generalista o una edición que llevaba años fuera de catálogo.

El Centro e-LEA Miguel Delibes: la agenda que conviene consultar antes

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El Centro e-LEA Miguel Delibes es el núcleo cultural de la Villa del Libro. Su programación incluye exposiciones, biblioteca, talleres, presentaciones y actividades relacionadas con la lectura, la escritura y los oficios editoriales.

Antes de organizar la excursión, conviene consultar horarios y agenda. Coincidir con una muestra temporal, una presentación literaria o una actividad puede convertir una visita interesante en una jornada memorable, especialmente para familias, lectores habituales o personas interesadas en la creación y edición de libros.

Más allá de las librerías: música, cuentos y tradiciones

Urueña ha construido una propuesta cultural que no depende únicamente de los libros:

La Fundación Joaquín Díaz conserva y difunde fondos dedicados a la música y las tradiciones populares, claves para comprender el patrimonio inmaterial de Castilla y León .

. También hay museos y colecciones locales vinculados a las campanas, los instrumentos musicales y los cuentos.

La ermita de la Anunciada: un románico único en Castilla y León

A las afueras del casco histórico se encuentra la ermita de Nuestra Señora de la Anunciada, construida en el siglo XII. Se considera el único ejemplo conservado de románico lombardo en Castilla y León, por lo que es una parada imprescindible para quienes se interesan por el arte medieval.

La cercanía al pueblo facilita incluirla en la misma ruta. Además, su entorno abierto y austero refuerza el contraste entre la arquitectura románica, la piedra de las murallas y el paisaje castellano.