HONOR Magic8 Lite: el móvil de gama media que quiere que te olvides del cargador y de la funda

El mercado de la gama media acaba de recibir a un nuevo aspirante que no quiere pasar desapercibido. HONOR ha presentado en España el HONOR Magic8 Lite, un smartphone que destaca por una combinación poco habitual en su rango de precio: batería enorme, resistencia muy por encima de la media y un apartado fotográfico impulsado por inteligencia artificial. Todo ello en un dispositivo pensado para un uso intenso.

Un móvil pensado para aguantarlo todo

Uno de los grandes argumentos del HONOR Magic8 Lite es su resistencia. La marca lo posiciona como uno de los smartphones más duros del mercado, algo que no suele ser habitual en la gama media. Cuenta con certificación SGS Triple Resistente Premium Performance, además de la certificación SGS 5-Star Comprehensive Reliability, lo que se traduce en protección frente a caídas, polvo y agua.

Según los datos facilitados por la compañía, el dispositivo puede soportar caídas desde alturas de hasta 2,5 metros y está preparado para resistir impactos sobre distintos tipos de superficies. A esto se suma la tecnología HONOR Ultra-Bounce, con un sistema interno de absorción de impactos basado en fluidos no newtonianos y un cristal templado reforzado.

En el apartado de resistencia al agua, el HONOR Magic8 Lite demuestra ser competente, y mucho. Dispone de certificación IP68 e IP69K, lo que le permite aguantar salpicaduras, chorros de agua a presión e incluso inmersiones prolongadas. Un punto especialmente interesante para quienes usan el móvil en exteriores o en condiciones poco favorables.

Una batería que rompe la media en su segmento

Otro de los grandes titulares del lanzamiento es su batería de 7500 mAh, una cifra que lo sitúa claramente por encima de la mayoría de móviles de su categoría. HONOR asegura que esta capacidad permite alcanzar hasta tres días de uso con una sola carga, algo pensado para usuarios que no quieren depender constantemente del enchufe o de una batería externa.

El dispositivo incorpora un sistema de gestión y antienvejecimiento que, según la marca, mantiene el rendimiento de la batería durante hasta seis años. Como resultado, largas sesiones de música, vídeo, juegos o videollamadas sin preocuparse por el porcentaje restante. Todo ello acompañado de carga rápida HONOR SuperCharge de 66 W, incluida además en el bundle de lanzamiento.

Cámara de 108 mpx y edición con inteligencia artificial

En este sentido, el HONOR Magic8 Lite apuesta por una cámara principal de 108 mpx, con un sensor de gran tamaño y estabilización OIS y EIS. Esto permite tomar imágenes más nítidas tanto de día como de noche, reduciendo vibraciones y desenfoques en escenas complicadas.

La experiencia se completa con un buen número de funciones de fotografía con IA. Entre ellas destacan herramientas como el borrado inteligente de objetos, el recorte automático, la expansión de imagen o la eliminación de reflejos. Funciones pensadas para editar fotos directamente desde el móvil sin necesidad de aplicaciones externas y de forma bastante intuitiva.

Pantalla grande, brillante y pensada para cuidar la vista

La pantalla es otro de los puntos fuertes del dispositivo. Se trata de un panel OLED de 6,79 pulgadas, con resolución 1,5K, tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo que alcanza los 6000 nits. Un dato especialmente llamativo para un móvil de este rango de precio, pensado para ofrecer buena visibilidad incluso a pleno sol.

HONOR ha puesto énfasis en la protección visual, incorporando atenuación PWM de alta frecuencia, reducción de luz azul a nivel de hardware y modos específicos para uso nocturno o prolongado.

Rendimiento equilibrado y mucho almacenamiento

El HONOR Magic8 Lite monta el Snapdragon 6 Gen 4, un procesador que mejora el rendimiento gráfico y la eficiencia respecto a la generación anterior. Se combina con la tecnología RAM Turbo de la marca, que permite simular hasta 16 GB de memoria, y con versiones de almacenamiento que alcanzan los 512 GB, pensadas para guardar fotos, vídeos y aplicaciones sin preocupaciones.

Precio, colores y bundle de lanzamiento

El HONOR Magic8 Lite llega a España en tres colores: Forest Green, Midnight Black y Reddish Brown. Está disponible por 399 euros en la versión de 256 GB y 429 euros en la de 512 GB. Como promoción de lanzamiento, se incluye un cargador HONOR SuperCharge de 66 W y los HONOR Earbuds Clip en tiendas seleccionadas.