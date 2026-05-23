La computación cuántica va a romper tu contraseña: qué es la ciberseguridad cuántica y cómo protegerte

Todo el sistema de seguridad digital que protege tus contraseñas, tus transferencias bancarias y tus mensajes privados está construido sobre un principio matemático muy simple: ciertos cálculos son tan complejos que un ordenador tardaría miles de años en resolverlos. Esa es la base del cifrado actual. El problema es que los ordenadores cuánticos no funcionan como los ordenadores convencionales y son capaces de resolver esos mismos cálculos en cuestión de minutos. Cuando esa tecnología alcance su madurez, y los expertos ya no discuten si ocurrirá sino cuándo, la ciberseguridad cuántica pasará de ser un tema académico a una necesidad urgente para cualquier usuario, empresa y gobierno del planeta.

Qué es la ciberseguridad cuántica y por qué cambia todo

La ciberseguridad cuántica es el conjunto de técnicas y protocolos diseñados para proteger la información frente a los ataques de ordenadores cuánticos. Para entender por qué es necesaria hay que entender primero qué hace diferente a un ordenador cuántico. Un ordenador convencional procesa la información en bits que solo pueden ser 0 o 1. Un ordenador cuántico usa qubits, que gracias a un fenómeno llamado superposición pueden ser 0 y 1 al mismo tiempo, lo que le permite comprobar millones de soluciones en paralelo en lugar de una por una.

Aplicado a la criptografía, eso significa que algoritmos como RSA o AES, que protegen hoy prácticamente toda la comunicación digital del mundo, podrían quedar inutilizados. Un ordenador cuántico suficientemente potente podría factorizar los números primos enormes sobre los que se basa RSA en minutos, dejando expuestas contraseñas, certificados digitales, comunicaciones cifradas y transacciones financieras.

El escenario que más preocupa a los expertos en ciberseguridad cuántica no es el futuro sino el presente. Desde hace años circula entre los servicios de inteligencia una estrategia conocida como harvest now, decrypt later: interceptar y almacenar ahora datos cifrados que hoy son ilegibles, con la intención de descifrarlos cuando los ordenadores cuánticos sean lo suficientemente potentes. Eso significa que información sensible que se transmite hoy, historiales médicos, comunicaciones diplomáticas, secretos industriales, podría quedar expuesta dentro de una década aunque ahora parezca perfectamente segura. Y es una amenaza que ya está ocurriendo en silencio.

Los gobiernos y organismos internacionales llevan años trabajando en soluciones. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos publicó en 2024 los primeros estándares oficiales de criptografía post-cuántica, algoritmos diseñados específicamente para resistir los ataques de ordenadores cuánticos. La Unión Europea trabaja en su propia hoja de ruta a través de la Agencia de Ciberseguridad de la UE, ENISA, y España ha incluido la ciberseguridad cuántica como una de las prioridades tecnológicas estratégicas para 2026.

Qué puedes hacer tú ahora mismo para prepararte

La transición a la ciberseguridad cuántica es un proceso que llevará años y que en gran parte ocurrirá de forma invisible para el usuario final, integrada en actualizaciones de sistemas operativos, navegadores y aplicaciones. Pero hay varias cosas que puedes hacer ahora para estar mejor preparado.

La primera es mantener todos tus dispositivos y aplicaciones actualizados, porque los parches de seguridad irán incorporando progresivamente protocolos resistentes a la computación cuántica.

La segunda es usar un gestor de contraseñas con contraseñas largas y únicas para cada servicio, cuanto más larga y compleja sea una contraseña, más costoso resulta atacarla incluso para un ordenador cuántico.

La tercera es activar la autenticación en dos pasos en todas tus cuentas importantes, preferiblemente mediante una app de autenticación en lugar de SMS.

Y la cuarta, especialmente relevante si manejas información sensible de forma profesional, es informarte sobre qué herramientas de comunicación cifrada ya están implementando protocolos post-cuánticos, como Signal, que lleva trabajando en ello desde 2023. La ciberseguridad cuántica no es un problema que tengas que resolver tú solo, pero ignorarla por completo tampoco es una opción.