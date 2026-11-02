Kiko Rivera desvela el momento más angustioso de su segundo ictus: «Cuando bajé del avión andaba como El Langui»

Kiko Rivera ha vuelto a sentarse en un plató de televisión y lo ha hecho con mucho que contar. El DJ ha visitado El Hormiguero para presentar su nueva canción, pero la entrevista con Pablo Motos ha terminado convirtiéndose en un repaso a algunos de los episodios que han marcado su vida en los últimos meses. Desde el segundo ictus que sufrió hasta el acercamiento con su madre, Isabel Pantoja, el hijo de la tonadillera ha hablado sin demasiados rodeos de su situación personal y de los cambios que ha experimentado.

Uno de los asuntos que ha centrado la conversación ha sido su reciente ingreso hospitalario. Kiko Rivera ha relatado cómo empezó a encontrarse mal durante un viaje en avión y cómo los síntomas se hicieron más evidentes al llegar a tierra. «Cuando bajé del avión andaba como el Langui», ha confesado. Fue entonces cuando acudió al hospital y descubrió que estaba atravesando de nuevo una situación que ya había vivido en 2022. Una experiencia que le ha dejado una profunda huella: «Nunca pensé que la vida me iba a castigar dos veces».

Pablo Motos también ha querido saber cómo se encuentra en estos momentos, después de unos días de preocupación en los que incluso trascendió que Isabel Pantoja había viajado desde Canarias para estar junto a su hijo. El DJ ha explicado que se encuentra recuperado, aunque todavía arrastra algunas consecuencias del episodio. «Estoy recuperado, pero me han quedado secuelas. Por ejemplo, me falla la pierna, el brazo izquierdo… A veces, cuando me quedo un rato hablando con alguien, desconecto», ha reconocido. Y ha resumido cómo vive esta situación con una frase especialmente contundente: «No tengo secuelas visibles, pero internamente estoy jodido».

Un nuevo tema compuesto con IA

Este episodio también ha servido de inspiración para su nueva música. Kiko Rivera ha presentado su nuevo tema, que lleva por título He vuelto a nacer, el primer single de un disco de estudio en el que, según ha explicado, ha trabajado de principio a fin, desde las letras hasta las melodías. El artista ha contado que ha sido él quien ha escrito la canción, aunque ha recurrido a la IA para darle forma y convertirla en un tema completo. «La inteligencia no siente por mí, el sentimiento es mío, pero me ha ayudado», ha aclarado.

Después de escucharla en el programa, el DJ ha compartido una reflexión que conecta directamente con lo que ha vivido. «A veces vivimos tan deprisa que nos olvidamos de decir ‘te quiero’ y se nos olvida dar un beso o un abrazo a un ser querido», ha expresado. Una manera de poner palabras a lo que ha supuesto volver a enfrentarse a un problema de salud que ya había cambiado su vida años atrás.

El recuerdo de seis años sin hablarse con Isabel Pantoja

La entrevista también ha dejado espacio para uno de los asuntos que más interés despiertan alrededor de la familia Pantoja: la relación entre Kiko Rivera y su madre. Después de años de distanciamiento, ambos han retomado el contacto y atraviesan, según el propio artista, un momento mucho más tranquilo. «El abrazo de una madre no lo iguala nada», ha afirmado cuando Pablo Motos le ha preguntado por este acercamiento.

El presentador le ha recordado entonces que llegaron a pasar seis años sin dirigirse la palabra. Una etapa que Kiko ha resumido con dos palabras: «Malditos seis años». Además, ha aprovechado la ocasión para lanzar un mensaje al público y animar a quienes mantienen una relación rota con sus madres a dar el primer paso. «Si hay alguien aquí que no se habla con su madre, dar el paso porque estáis perdiendo el tiempo», ha dicho.

El hijo de Isabel Pantoja también ha reflexionado sobre su evolución personal. Asegura que ahora se cuida mucho más y que ha cambiado en determinados aspectos, aunque no quiere renunciar a su personalidad. «Eso sí, sigo siendo Kiko Rivera, no penséis que me he vuelto un niño de San Ildefonso», ha bromeado entre risas.

En el terreno sentimental, el DJ vive una nueva etapa junto a la bailaora Lola García, que incluso ha llegado a actuar para Isabel Pantoja. Un acercamiento que contrasta con la situación que mantiene con su hermana, Isa Pantoja. Por el momento, no hay señales de que ambos hayan retomado el contacto, por lo que la reconciliación con su madre no significa que todos los frentes familiares estén cerrados.