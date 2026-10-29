La frase de Kiko Rivera tras el accidente de trenes de Urda: «Y la vida se puede ir en un instante»

España sigue conmocionada por el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), donde un tren AVE de Renfe chocó por alcance con un tren de Iryo que se encontraba detenido en la vía. Ambos cubrían el trayecto entre Madrid y Andalucía, con cerca de 500 pasajeros a bordo. Según los últimos datos oficiales, el siniestro ha dejado al menos 68 fallecidos y más de un centenar de heridos, varios de ellos en estado muy grave. Una tragedia que ha sacudido al país entero y que ha provocado una ola de mensajes de apoyo a las víctimas y a sus familias, también desde el mundo de la cultura y el entretenimiento. Uno de los que ha querido pronunciarse ha sido Kiko Rivera, que conoce bien ese trayecto. El DJ sevillano ha compartido sus reflexiones en sus historias de Instagram, una reflexión que ha calado entre sus seguidores.

«Ese AVE lo he cogido un millón de veces y hoy no puedo dejar de pensar en las personas que se subieron a él», escribía, visiblemente afectado. En su mensaje, Kiko recordaba que esos pasajeros se subieron al tren como cualquier otro día, con sus planes, sus cosas pendientes y alguien esperándoles al llegar. Y reflexionaba sobre lo fácil que es dar por hecho que siempre llegaremos a nuestro destino y que tendremos tiempo para todo. «La vida se puede ir en un instante», sentenciaba. El cantante reconoció, además, que le costaba encontrar las palabras para expresar lo que sentía, y quiso tener un recuerdo para las familias de las víctimas y enviar fuerza a los heridos que siguen ingresados.

Información para las familias

Más allá de sus palabras, Kiko quiso ser útil: compartió los teléfonos de información y los puntos de atención presencial habilitados por la Junta de Andalucía para los familiares.

Un gesto sencillo, pero necesario en unas horas de tanta incertidumbre. También ha anunciado en el plano profesional que ha decidido aplazar la salida de su próxima canción, Volver a nacer, a la primera semana de noviembre, ya que no considera correcto sacarlo esta semana: «Creo que mi canción puede esperar. Todo mi cariño a las víctimas, a sus familias y a todas las personas afectadas.»

Así lo ha compartido en sus redes sociales. Mientras continúa la investigación para esclarecer las causas del accidente, su mensaje se suma al de muchos rostros conocidos que estos días han querido acompañar a las víctimas y a sus familias.