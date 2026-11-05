El Asador Etxebarri, elegido el mejor restaurante del mundo: tiene un menú de 300 euros

El mejor restaurante del mundo está en España. El Asador Etxebarri, situado en Axpe, en el valle de Atxondo (Vizcaya), se ha alzado con el primer puesto de la prestigiosa lista The World’s 50 Best Restaurants 2026, uno de los reconocimientos más importantes de la gastronomía internacional. Al frente del establecimiento se encuentra Bittor Arginzoniz, un cocinero que ha convertido el fuego y la parrilla en las señas de identidad de una propuesta culinaria reconocida en todo el mundo. Después de permanecer durante años entre los diez primeros y ocupar la segunda posición en las dos últimas ediciones, el restaurante vasco ha conseguido finalmente alcanzar el número uno, tomando el relevo del peruano Maido y devolviendo a España el título que ya había conseguido en anteriores ocasiones.

Bittor Arginzoniz, el hombre que convirtió el fuego en alta cocina

La trayectoria de Etxebarri está estrechamente ligada a la de su propietario, Bittor Arginzoniz, de 66 años, que lleva 36 perfeccionando una técnica aparentemente sencilla: cocinar con fuego. Lo que comenzó como un asador tradicional de producto ha terminado convirtiéndose en una de las propuestas gastronómicas más reconocidas del planeta. Su principal diferencia está en la manera de trabajar las brasas, controlar las temperaturas y encontrar el punto exacto de cocción de cada alimento.

Arginzoniz ha desarrollado una cocina en la que el fuego no pretende ocultar ni transformar la materia prima, sino potenciar sus cualidades. Para ello utiliza diferentes tipos de madera según el producto que vaya a preparar: encina para pescados, mariscos y verduras, y sarmiento de vid para las carnes. Una técnica que requiere precisión, experiencia y un conocimiento exhaustivo de cada ingrediente.

El cocinero también mantiene una relación muy estrecha con su entorno. Cada mañana comienza su jornada a las seis, cuando prepara el queso elaborado con leche de sus propias búfalas, hornea el pan y enciende los hornos para disponer las brasas. Además, supervisa personalmente la selección de los productos, desde las gambas de Palamós hasta las carnes y los pescados. Su exigencia llega al punto de rechazar determinados ingredientes si no cumplen sus condiciones de calidad y procedencia.

Un menú degustación de 300 euros con la gamba de Palamós como protagonista

La propuesta gastronómica de Etxebarri se caracteriza por una carta que cambia en función de los productos disponibles y un único menú degustación, cuyo precio es de 300 euros por persona, con las bebidas aparte. Entre sus elaboraciones más reconocidas se encuentran el chorizo artesano, la tosta de ventresca en salazón, el queso de búfala y la gamba de Palamós, uno de los platos más emblemáticos de la casa.

La experiencia continúa con berberechos acompañados de guisantes, chipirones al natural, cocochas de merluza con langostinos en tempura, ventresca de bonito, besugo y mollejas de ternera. La chuleta de vaca también ocupa un lugar destacado en una propuesta que concede especial importancia al producto y a su preparación sobre las brasas. Para terminar, el restaurante sirve un helado de leche reducida con jugo de remolacha.

La carta incluye además otras opciones, como anchoas en salazón, caviar ligeramente tratado a la brasa, ostras, bogavante, suflé de chocolate y flan de queso. No se trata de una cocina basada en elaboraciones excesivamente complejas, sino en sacar el máximo partido a ingredientes seleccionados y técnicas dominadas durante décadas.

Un restaurante familiar con un equipo reducido

Detrás del reconocimiento internacional también hay un equipo pequeño y una organización muy ligada a la familia Arginzoniz. Su mujer, Patricia Velar, lleva más de tres décadas al frente de la atención en el comedor, mientras que su hijo Paul, de 27 años, también trabaja en la sala. La bodega y el servicio están supervisados por Mohamed Benabdallah, conocido como Moha, que recibió en 2025 el premio al mejor sumiller del mundo.

En total, siete personas forman parte del equipo. Entre ellas destaca también Amaya Zubizarreta, que acumula 34 años de trayectoria en el establecimiento. La cocina, por su parte, funciona con una organización muy precisa. Arginzoniz controla personalmente las parrillas, los utensilios y las temperaturas, mientras el resto del equipo se encarga de terminar los platos y preparar los acompañamientos.

El restaurante únicamente ofrece servicio de almuerzo, de martes a domingo. Su ubicación, en el pequeño núcleo de Axpe, tampoco responde al concepto habitual de los grandes restaurantes urbanos. Muchos de sus comensales llegan desde otros países atraídos por una experiencia gastronómica que se ha convertido en un destino por sí misma.

DiverXO, Enigma y Elkano, los otros españoles de la lista

El triunfo de Etxebarri también ha situado de nuevo a España en lo más alto de la gastronomía internacional. El establecimiento vizcaíno se ha convertido en el cuarto restaurante español que consigue alcanzar el primer puesto de The World’s 50 Best Restaurants, después de elBulli, que lo logró en cinco ocasiones; El Celler de Can Roca, que lo consiguió en dos, y Disfrutar, que encabezó la clasificación en 2024.

La edición de 2026 también ha dejado cambios importantes para los otros restaurantes españoles presentes en el ranking. DiverXO, el establecimiento madrileño de Dabiz Muñoz, ha descendido del cuarto al noveno puesto, mientras que Enigma, del chef Albert Adrià, ha mejorado su clasificación al pasar del número 34 al 29. Elkano, situado en Getaria y dirigido por Aitor Arregi, ha bajado del puesto 24 al 33.

En cuanto a los primeros puestos, el tailandés Gaggan ha ocupado la segunda posición, seguido de Alchemist, en Copenhague. Quintonil, en Ciudad de México, ha conseguido el cuarto lugar y el reconocimiento como mejor restaurante de Latinoamérica, mientras que Wing, en Hong Kong, ha completado los cinco primeros puestos.