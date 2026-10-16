Marcos Llorente visita OSA, el restaurante de Madrid donde comer cuesta hasta 200 euros

Marcos Llorente ha elegido OSA para disfrutar de una comida con amigos en Madrid. El futbolista del Atlético de Madrid compartió el pasado jueves un vídeo en sus stories de Instagram en el que mostraba brevemente uno de los platos que estaba degustando y la cocina del establecimiento, acompañándolo de un mensaje dirigido a Jorge: «Lo siento, pero eres un enfermo». Una frase que parece aludir, en tono humorístico, a la creatividad del chef. Detrás de esta publicación está uno de los restaurantes más interesantes de la gastronomía madrileña, un proyecto que ha conquistado a la crítica gracias a su cocina de autor, sus productos de temporada y una experiencia que puede alcanzar los 200 euros por comensal.

Marcos Llorente y su visita al restaurante OSA

El centrocampista rojiblanco ha compartido con sus seguidores una pequeña ventana a sus planes gastronómicos fuera del fútbol. En el vídeo aparece una elaboración de aspecto fino acompañada de una salsa y, a continuación, parte del equipo trabajando en la cocina. El comentario menciona a Jorge, en aparente referencia a Jorge Muñoz, chef y copropietario de OSA junto a Sara Peral.

Aunque la publicación no permite confirmar qué plato pidió Llorente ni el motivo exacto de su comentario, sí pone el foco en un restaurante que se ha convertido en una referencia para quienes buscan alta cocina en Madrid.

Jorge Muñoz y Sara Peral, los chefs detrás de OSA

OSA abrió sus puertas en 2023 de la mano de Jorge Muñoz y Sara Peral, dos cocineros con experiencia en restaurantes de prestigio. Su objetivo era desarrollar una propuesta propia, alejada de los grandes locales convencionales y centrada en el producto, la técnica y una cocina que combina influencias españolas e internacionales.

El proyecto no tardó en recibir reconocimientos. En 2024 consiguió su primera estrella Michelin y también cuenta con dos soles Repsol, distinciones que lo sitúan entre las direcciones gastronómicas destacadas de la capital.

La cocina de Muñoz y Peral presta especial atención a la temporada, los fondos, las maduraciones y los ahumados. Entre las elaboraciones recomendadas por la Guía Repsol figuran los embutidos caseros y la codorniz en bilbaína. La propuesta también incorpora influencias japonesas, visibles en el tratamiento del producto y en algunas de sus preparaciones.

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Un chalet junto al Manzanares convertido en restaurante gastronómico

OSA se encuentra en el número 123 de la calle de la Ribera del Manzanares, en el entorno de la Casa de Campo, dentro del distrito madrileño de Moncloa-Aravaca. Su ubicación, junto al río y lejos del bullicio del centro, es una de sus particularidades: el restaurante ocupa un chalet con jardín que ofrece una experiencia más íntima que la de un establecimiento convencional.

El espacio cuenta con salones acogedores, una cocina abierta y una bodega situada en la planta superior. Reúne alrededor de 3.600 botellas y unas 500 referencias, con especial presencia de vinos franceses e italianos.

La experiencia gira en torno a menús degustación que cambian a lo largo del año. No se trata únicamente de elegir un plato principal y un postre, sino de recorrer una sucesión de elaboraciones pensadas para mostrar diferentes productos, técnicas y sabores.

Cuánto cuesta comer en OSA

Los precios publicados en la web oficial para los menús de verano de 2026 permiten hacerse una idea del presupuesto necesario para visitar el restaurante:

Menú XL: 200 euros por persona. Incluye entre 18 y 20 pases y está pensado para quienes buscan la experiencia más completa.

Incluye entre 18 y 20 pases y está pensado para quienes buscan la experiencia más completa. Menú OSA: 170 euros por persona. Reúne entre 13 y 14 pases y combina clásicos de la casa con productos de temporada.

Reúne entre 13 y 14 pases y combina clásicos de la casa con productos de temporada. Menú de terraza: desde 80 euros por persona. Propone cinco pases seleccionados por el equipo, con la posibilidad de añadir otras elaboraciones.

Los precios incluyen impuestos, aunque las bebidas y los extras pueden incrementar la factura. Para dos personas, el menú OSA supone 340 euros y el XL asciende a 400 euros, antes de sumar posibles extras.