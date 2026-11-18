Nuevo giro en el caso Mango, el fallecido y fundador de la empresa, Isak Andic, elaboró en 2024 un plan secreto con la terapeuta familiar, Julia Lüderwalt, para echar a su hijo Jonathan Andic de Mango. Así lo explica el último auto judicial del caso al que ha tenido acceso OKDIARIO.

La terapeuta e Isak Andic ocultaron a su hijo el plan para expulsarle de la empresa familiar. Primero «le manipularon» para que él mismo propusiera tomarse un año sabático sin saber que después él ya no volvería a tener responsabilidades en Mango.

Este nuevo auto cambia por completo el papel de la terapeuta en la muerte de Isak Andic. Señalada como presunta cómplice de Jonathan por la juez del caso, Julia Lüderwalt, trabajaba en realidad para su padre a espaldas de Jonathan.

El auto detalla cómo el día 9, cinco días antes de la muerte del fundador de Mango, la terapeuta avisó a Isak de que su hijo iba a pedirle una reunión para anunciarle que había decidido tomarse un año sabático y hablarle de sus nuevos proyectos. Esa reunión terminó plasmándose en la excursión a la montaña de Montserrat, en la que Isak murió al caer por un precipicio y su hijo Jonathan fue acusado de empujarlo a propósito para matarlo.

Cae el móvil de la herencia y la fundación

En este último auto, los jueces dan por inútiles las hipótesis de que Jonathan mató a su padre porque le iba a desheredar o porque iba a emplear una gran suma para la creación de una fundación. Sí mantiene que el móvil del crimen pudo ser el intento de su padre por echarle de Mango, pero a la vez, admiten que Jonathan no conocía los planes de su padre.

El auto también desecha una buena cantidad de los indicios que sustentan la acusación contra Jonathan por supuestamente matar a su padre. Los jueces no consideran relevantes los argumentos sobre si Jonathan atrajo a su padre a una encerrona mortal, ni las visitas previas del hijo a la montaña para preparar la excursión.

Indicios que flaquean

Los jueces tampoco consideran relevante el informe incriminatorio de los Mossos d’Esquadra sobre la supuesta huella en la montaña, ni la hipótesis de que intentara deshacerse del teléfono móvil para ocultarle a los investigadores sus mensajes. Ni siquiera consideran relevantes las relaciones de tensión entre padre e hijo en los meses previos al suceso.

Sí consideran relevantes las contradicciones de Jonathan sobre los detalles en los que se produjo el accidente, tales como si observó o no caer a su padre y la distancia a la que estaba de la víctima en el momento de la supuesta caída.

Suficiente para seguir investigando

Finalmente, y con el voto contrario del presidente del tribunal formado por tres magistrados, la Audiencia Provincial de Barcelona rechaza el recurso de los abogados de Jonathan y respalda la decisión que tomó la juez de decretar prisión provisional eludible bajo la fianza de un millón de euros para el investigado.

Creen los jueces que todavía hay indicios suficientes para investigar un supuesto crimen y que, sin tener en cuenta los informes presentados por la defensa que han ido llegando después del auto de prisión provisional, conviene mantener la fianza de Jonathan por el riesgo de fuga.