Lanzan cócteles molotov contra la Policía en París y un agente acaba con la pierna en llamas

Los disturbios han vuelto este sábado a Francia. En París, un grupo de radicales ha lanzado un cóctel molotov contra la Policía y un agente ha acabado con la pierna en llamas. También se han registrado altercados en Lyon, Toulouse y Marsella, después de varias jornadas de violencia que el presidente, Emmanuel Macron, ha atribuido en parte a grupos de extrema izquierda.

Para esta jornada, el Gobierno francés había desplegado 70.000 policías y gendarmes en todo el país ante el temor a que se repitieran los saqueos y destrozos de las últimas semanas.

El ataque a los agentes se ha producido en la Puerta de Charenton, al término de una manifestación. Las imágenes difundidas muestran el fuego junto a los policías después de la explosión de un artefacto incendiario. Varios agentes han acudido con extintores para ayudar a sus compañeros y apagar las llamas. Una de las piernas de un policía ha ardido durante unos 30 segundos tras el lanzamiento del cóctel molotov, según informa el diario británico The Sun.

En Lyon y Toulouse, los antidisturbios han utilizado gases lacrimógenos, mientras que en Marsella también se han producido momentos de tensión al finalizar una protesta no autorizada, según informa Reuters.

El Ministerio del Interior francés asegura que grupos radicales intentaron separarse de las marchas en ciudades como Burdeos, Toulouse, Lyon y Marsella con intención de provocar destrozos y saqueos, pero que las fuerzas de seguridad lo impidieron.

París se blinda ante los radicales

Las autoridades prohibieron el recorrido previsto por el centro de París para proteger las zonas comerciales y evitar nuevos incidentes. El Consejo de Estado francés autorizó el cambio después de que el ministro del Interior, Laurent Núñez, advirtiera del riesgo de alteraciones del orden público y daños en comercios e instituciones.

La marcha ha transcurrido finalmente entre la Puerta de Bagnolet y la Puerta de Charenton, donde se han registrado los enfrentamientos.

Las medidas de seguridad también han afectado al transporte. Unas 40 estaciones de metro de París han cerrado este sábado, desde los Campos Elíseos hasta la Bastilla, pasando por zonas como República y Châtelet.

Además, la Prefectura de Policía ha establecido un toque de queda entre las 23:00 y las 06:00 horas en los alrededores de la plaza de la República y de Châtelet-Les Halles durante las noches del sábado al domingo y del domingo al lunes.

En el resto del país, las fuerzas de seguridad han realizado controles en accesos a las ciudades, carreteras y estaciones para localizar objetos que pudieran utilizarse en los altercados. El dispositivo incluye drones, helicópteros, unidades caninas, vehículos blindados y cañones de agua.

Semanas de disturbios

El ataque a los policías en París llega después de semanas de disturbios, saqueos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en distintas ciudades francesas. El pasado 17 de octubre, los altercados dejaron destrozos en tiendas, negocios y edificios públicos.

El presidente francés, Emmanuel Macron, señaló a grupos de extrema izquierda y a quienes cometieron actos vandálicos por los disturbios y saqueos de aquella jornada. El Gobierno también ha acusado a sectores de la izquierda radical de alimentar la violencia.

El pasado fin de semana volvieron a registrarse altercados en París y otras ciudades. Ante el riesgo de nuevos incidentes, el Ministerio del Interior francés había advertido de que en redes sociales circulaban llamamientos a concentrarse durante la noche de Halloween, algunos con mensajes que incitaban expresamente a la violencia y al saqueo.

Las autoridades habían comunicado 27 detenciones en todo el país hasta las 14:00 horas de este sábado. El Ministerio del Interior ha señalado que la mayoría de las convocatorias habían transcurrido de forma pacífica hasta ese momento y que mantendría la vigilancia durante el resto de la jornada.