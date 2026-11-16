Figo vuelve a reventar a Rufián a dos semanas de las elecciones: «Ya no vendes ni humo»

Luis Figo y Gabriel Rufián han vuelto a protagonizar un enfrentamiento en las redes sociales. El ex futbolista portugués y el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados han recuperado su particular guerra a menos de dos semanas de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Un intercambio de mensajes que ha ido subiendo de tono y que ha terminado con un nuevo zasca del que fuera jugador del Real Madrid y del Barcelona: «Ya no vendes ni humo».

Todo comenzó después de que Gabriel Rufián hiciese una referencia a Luis Figo durante un acto político de ERC en Tarragona. El dirigente independentista ironizó sobre los posibles nombramientos de un hipotético Gobierno formado por PP y Vox, mencionando al portugués como futuro ministro de Deportes. «Se viene Figo de ministro de Deportes e Iker Jiménez presentando el telenoticias», comentó ante los asistentes.

La broma no sentó especialmente bien al ex futbolista, que decidió responder directamente a través de su cuenta de X (antes Twitter) aprovechando para cargar contra la trayectoria del diputado catalán y sus últimos movimientos electorales. «¿Ya me echabas de menos? Bueno, cómo has acabado, chaval, de querer juntar a toda la izquierda a juntarte con Podemos. ¡Lo que se hace por sobrevivir! Lo que se hace para vivir del cuento, pero ya no engañas a nadie. Suerte para el 29».

Ya no vendes ni humo!!! @gabrielrufian — Luís Figo (@LuisFigo) November 16, 2026

Zasca de Figo a Rufián

La respuesta del político catalán no tardó en llegar. Rufián publicó un escueto mensaje que hacía referencia a uno de los episodios más polémicos de la carrera deportiva de Figo, su fichaje por el Real Madrid en el verano del año 2000, cuando abandonó el Barcelona para incorporarse al eterno rival. «No todos nos vendemos», escribió el diputado, acompañando sus palabras con una fotografía del famoso cartel en el que aparecía el rostro del futbolista sobre un billete y el titular ‘Figo pesetero’, una de las expresiones que más le persiguieron durante su etapa posterior en el Santiago Bernabéu.

Pero la cosa no ha terminado ahí. Figo ha vuelto a la carga con una nueva publicación dirigida directamente a Rufián. «Ya no vendes ni humo!!!», ha escrito el ex jugador, acompañando el mensaje con una mención al político. No es la primera vez que Figo y Rufián intercambian dardos públicamente. Ambos llevan años protagonizando enfrentamientos en las redes sociales, con mensajes en los que mezclan fútbol, política y cuestiones personales. El portugués ya había cargado anteriormente contra el diputado por dedicar demasiado tiempo a Twitter en lugar de trabajar.

Además, Figo también había utilizado las redes para cuestionar las retribuciones de Rufián como diputado. En una de sus anteriores polémicas llegó a hacer referencia a los aproximadamente 126.000 euros anuales que podía percibir el político entre sueldo y complementos. Ahora, con las elecciones generales del 29 de noviembre a la vuelta de la esquina, los dos han recuperado una tensión que promete seguir dando titulares.