El Barcelona elimina las penalizaciones a Limak por los dos años de retraso de las obras del Camp Nou

El FC Barcelona ya no cuenta con uno de sus principales argumentos para defender la elección de Limak como la constructora encargada de la remodelación del Camp Nou. El club blaugrana ha firmado un nuevo contrato con la empresa turca, en el que se eliminan las cláusulas de penalización por retrasos en las obras del estadio. En un principio, Limak debía abonar un millón de euros por cada día de demora desde el 31 de julio de 2026. Con la reciente firma de este nuevo acuerdo, el Barça ‘perdona’ esta compensación económica.

La finalización de los trabajos en el Camp Nou está prevista para 2028, lo que supone un alivio económico para Limak y un nuevo golpe para el club catalán en el gran proyecto de la segunda etapa de Joan Laporta. El motivo de la eliminación de esta compensación monetaria se debe a que el retraso en las obras no es plenamente imputable a la constructora turca. Como ejemplo de ello se muestra la segunda gradería, lugar en el que han surgido alrededor de 3.000 incidencias no atribuibles a la compañía. El Barça ha optado por no incluir esta penalización en el nuevo contrato en lugar de acudir a un arbitraje con Limak para dirimir responsabilidades.

Esta novedad en las obras de remodelación del nuevo Camp Nou llega después de que el club solicitara una ampliación de financiación de 300 millones de euros, aprobada por los socios en Asamblea el pasado mes de septiembre. Un sobrecoste de las obras que continúa sin incluir la construcción del nuevo Palau Blaugrana, un proyecto para el que el club catalán busca inversor y que planea iniciar en 2027.

El Barça presiona a Limak para que el Camp Nou esté listo

El acuerdo con Limak que se ha firmado en los últimos días no supondrá un alivio económico tras quedar suspendidas las penalizaciones a Limak por los retrasos, según ha avanzado SER Cataluña. Mientras, desde el club blaugrana presionan a la constructora turca por la demora en distintas zonas del nuevo Camp Nou y sus alrededores. La Vanguardia señala que el Barça amenaza a Limak con encargar a otro cliente la instalación de la cubierta del estadio si no termina las obras en la nueva tienda del club el próximo mes de enero.

Las obras en la cubierta son la joya de la corona del Camp Nou, y se planea que comiencen en junio. La dimensión de esta remodelación obligará al FC Barcelona a trasladarse de nuevo a Montjuic hasta que se culmine, previsiblemente a inicios de 2028, y con el aforo completo de 95.000 espectadores. Pese a las continuas desavenencias con Limak desde el inicio del proceso, desde el FC Barcelona defienden que volverían a optar por la constructora turca.