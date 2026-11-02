Louzán presume el Camp Nou de cara al Mundial 2030: «Será casi el mejor estadio de Europa»

Rafael Louzán ha hablado sobre el potencial del Camp Nou en el acto de presentación de la exposición ‘Reyes del Mundo’, celebrada este lunes en el Ayuntamiento de Barcelona. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol explica que quieren trabajar que sea una de las sedes principales del Mundial 2030. Además, señala que ya se habla sobre la posibilidad de que sea el estadio en el que se juegue la final: «El alcalde dijo que le gustaría que esta copa de alguna manera pueda estar aquí en 2030. Ojalá así sea».

El dirigente no termina de mojarse sobre su preferencia para que el campo sea el elegido, aunque resalta que sería completamente viable: «Como saben hay posibilidades para ello. Y ojalá sea España, además, quien levante esta copa de nuevo». La rivalidad de los blaugranas con el Real Madrid se podría trasladar a esta decisión, ya que el Santiago Bernabéu también se postula como una de las opciones más atractivas.

El potencial del estadio no se limita al Mundial de 2030. Louzán expone que están trabajando para conseguir otra aparición estelar: «Tenemos un reto para la final de la Champions de 2029. Estamos coordinando entre el FC Barcelona, el ayuntamiento y la Real Federación Española de Fútbol para que sea un éxito, y ver ese estadio de 105.000 espectadores que va a ser casi el mejor de Europa».

La Ciudad Condal tiene dos campos con capacidad para cumplir con las exigencias de un evento de estas características. El presidente de la RFEF recalca que están puliendo todos los detalles: «Tenemos una estrecha relación con el Ayuntamiento de Barcelona, con la Generalitat y especialmente con los principales clubes de esta ciudad: el Barça y el Espanyol. Estamos trabajando todos de la mano. Dentro de unos días estarán los representantes de FIFA para validar la candidatura de los dos estadios»

El FC Barcelona tiene trabajo por delante

El Camp Nou tiene un proyecto muy ambicioso entre manos. Sin embargo, aún quedan bastantes aspectos a mejorar. Dentro de las tareas más necesarias destacan los problemas con las lluvias. Durante varios encuentros, el estadio ha sufrido inundaciones y la zona de los palcos de honor sigue sin estar tapada correctamente.