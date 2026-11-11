El ex presidente de la FIFA Blatter se alinea con la UEFA: «Tenemos que ver cómo deshacernos de Infantino»

Por si faltaba alguien por tomar partido en las próximas elecciones a la presidencia de la FIFA, ha llegado el turno de Joseph Blatter. El que fuera máximo mandatario del organismo internacional, inhabilitado por presunto fraude, malversación y falsificación de documentos, se pone del lado de la UEFA en la guerra contra Gianni Infantino y, además, presenta un candidato. «Ahora tenemos que averiguar cómo deshacernos de él», ha señalado en referencia a Infantino, que cuenta con los apoyos de África, Asia y Sudamérica de cara a la reelección, tras el escándalo que supuso conocer que quería privatizar las competiciones.

«La UEFA tiene un plan; en las próximas semanas anunciará un candidato opositor», declaró el ex dirigente de la FIFA. Aunque él tiene claro qué persona es la idónea para el cargo: el actual presidente de World Athletics (la Federación Internacional de Atletismo), Sebastian Coe. «También fue presidente del Comité de Ética de la FIFA. Tiene una personalidad fuerte. Sería bueno tener un presidente procedente de la cuna del fútbol, Inglaterra», apunta.

La UEFA tiene previsto presentar un candidato y el plazo para presentar las candidaturas termina el próximo miércoles 18 de noviembre. El límite se cumple cuando falten cuatro meses exactos para los comicios, donde ya ha anunciado su presencia Gianni Infantino. Queda saber si Arsène Wenger será el candidato alternativo que cuente con el respaldo del ente continental.

Todo apunta a que el ex entrenador del Arsenal, vinculado estrechamente al mundo del fútbol desde hace décadas, será el rival del actual mandatario. Wenger ha trabajado en los últimos años en el grupo de desarrollo del fútbol de la propia FIFA y, ahora, según apuntan medios como BBC, parece estar convencido de presentarse a las elecciones que tendrán lugar el 18 de marzo en Rabat.

El liderazgo de Infantino se puso en cuestión cuando se destapó su plan secreto para vender participaciones privadas a fondos de inversión vinculados con la familia de Donald Trump, entre otros. La idea era permitir la entrada de capital privado para hacer aún más negocio de los mundiales, algo que fue muy criticado desde organismos como UEFA, al considerar que se ponía en riesgo la esencia del deporte, puesto que se corría el riesgo de darle mayor prioridad al fin lucrativo que al mérito deportivo.