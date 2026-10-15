Figo y Wenger entran en las quinielas de opositores a Infantino en las elecciones de la FIFA

Las elecciones a la FIFA tendrán como candidato a Gianni Infantino y, como mínimo, a otro candidato que contará con el apoyo prácticamente unánime de la UEFA. Por el momento, el ente europeo mantiene silencio y no ha colocado a ningún opositor real al actual presidente, aunque sí que se ha descartado la candidatura de Nasser Al-Khelaifi, que fue el mejor colocado al destaparse el escándalo de la venta del Mundial. Entre los que figuran como alternativas ha irrumpido Luis Figo, que se ha mostrado muy crítico con el presidente del máximo organismo mundial y que podría estar en las quinielas para sucederle, así como Arsene Wenger.

Las elecciones para la presidencia de la FIFA del próximo año 2027 se presentan con máxima expectación. La UEFA, junto con otras confederaciones como la asiática o CONCACAF, prevé presentar un candidato de plenas garantías que haga frente a Gianni Infantino, con el objetivo de desbancarle del poder tras los sucesivos escándalos en los que se ha visto envuelto. Sin embargo, mantienen el secretismo en torno a quién será el candidato más óptimo.

Pese a ello, hay nombres que han ido posicionándose como las posibles alternativas a Infantino. Entre los candidatos a ser opositores al actual presidente de la FIFA, aparecen figuras relevantes a las que ahora se suma Luis Figo. Una de ellas, es la de Arsene Wenger, que es el actual director de Desarrollo Global del Fútbol de la FIFA e ideólogo de la nueva norma del fuera de juego, que no llegó a implementarse.

El prestigio del histórico entrenador del Arsenal y su vinculación actual con los futbolistas, puesto que preside el grupo de trabajo del máximo organismo mundial dedicado al bienestar de los futbolistas, podría ser una de las claves para ser el sucesor idóneo. Así lo desvelan en Inglaterra tanto BBC como Telegraph, que también da opciones a Figo.

Uno de los puntos a favor del ex jugador del Barcelona y del Real Madrid es su juventud respecto a los 76 años que tiene Wenger. Respetado en las instituciones futbolísticas, el que fuera internacional por Portugal es consejero y embajador de la UEFA desde 2017, lo que le puede llevar a ser el hombre de Ceferin de cara a esos comicios a la presidencia de la FIFA.

Dos mujeres entre las candidatas

No son los únicos que figuran en las quinielas que ofrecen desde Inglaterra. Los más críticos con Infantino se han ganado ser tomados en cuenta, como la presidenta de la Federación Noruega, que además podría convertirse en la primera mujer en presidir la FIFA. Se trata de Lise Klaveness, que ha sido muy crítica con Infantino y ha defendido una mayor transparencia en la gobernanza de un deporte que mueve miles de millones de euros.

Otra mujer con experiencia en este ámbito es Michele Kang, la reina del fútbol femenino y presidenta desde hace un año del Olympique de Lyon. Se trata de una inversora que ha revolucionado el deporte rey en las secciones femeninas, con las compras de Washington Spirit, London City Lionesses y OL Lyonnes (el Olympique de Lyon). Entre sus hitos más recientes está el llevar a su equipo inglés a Alexia Putellas y también el ser la encargada de subsanar la economía de un arruinado Lyon masculino, del que es presidenta tras la crisis del verano pasado que estuvo a punto de llevar al club a la Segunda División francesa.

Más allá de ellos, no hay que olvidarse del presidente de la Confederación Asiática, el jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, ni del príncipe Ali bin Al Hussein de Jordania. Los dos ya fueron candidatos en 2016, en la primera elección de Infantino e, incluso, el príncipe jordano llegó a rivalizar con Joseph Blatter en 2015, perdiendo en primera vuelta y retirando su candidatura para la segunda.