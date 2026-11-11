La FIFA anuncia los condicionantes del Mundial 2027: España, Estados Unidos, Inglaterra y Alemania no se enfrentarían hasta semifinales

La FIFA ha anunciado los detalles a tener en cuenta para el sorteo del Mundial 2027 femenino, que se celebrará el próximo 11 de diciembre. Seguirán el mismo procedimiento que en el Mundial 2026 masculino. Las dos primeras selecciones del ranking FIFA en el momento del sorteo sólo podrán enfrentarse en la final y se verían las caras en semifinales con la tercera y cuarta. Eso sí, siempre que acaben primeras de grupo. Aún está por decidirse la posición, pero sí que se sabe que serán España, Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, aunque entrarían Japón o Francia en caso de que alguna de ellas no se clasifique para la cita.

Porque de todas ellas, sólo España y Alemania han certificado hoy por hoy su presencia en la cita mundialista del próximo verano. Inglaterra se encuentra inmersa en la repesca, a la que se vio abocada tras caer goleada en Mallorca ante la vigente campeona del mundo. Por su parte, Estados Unidos jugará entre noviembre y diciembre el Concacaf Championship, donde deberá superar a El Salvador para certificar su clasificación.

Además, se intentará garantizar que ninguna confederación tenga más de una selección en cada uno de los ocho grupos, salvo la UEFA, que al contar con un mínimo de 11 selecciones –ampliable a 12 al disponer de un cupo en la repesca mundial– podrá presentar un máximo de dos equipos en ellos. También se sabe ya que Brasil estará en el grupo A y que será la selección que inaugure el Mundial en Maracaná el 24 de junio de 2027, jugando el 29 de ese mes en Sao Paulo y cerrando su andadura en la fase de grupos el 4 de julio en Brasilia.

En el momento de la celebración del sorteo habrá un total de 29 selecciones clasificadas de las 32 participantes. Faltarán tres, que saldrán del torneo clasificatorio. Este torneo se celebrará en Rabat, en un nuevo guiño de la FIFA a Marruecos, de cara al Mundial 2030 para el que aspiran a albergar la final. Este constará de una fase preliminar, en la que participarán Taiwán, Uzbekistán, Sudáfrica, Papúa-Nueva Guinea, Ghana y Ecuador, y una final en la que esperarán Venezuela y una selección de Europa y otras dos de Concacaf.

El Mundial 2027 tendrá el fortmato clásico

El formato del Mundial 2027 será el clásico. Al contar con 32 selecciones, habrá ocho grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de cada grupo se clasificarán para los octavos de final, mientras que los terceros y los cuartos quedarán eliminados. La primera ronda eliminatoria será la de octavos de final, después irán los cuartos, las semifinales y, por último, la final. Allí espera estar España, que defenderá el título logrado en agosto de 2023.

España ocupará, sí o sí, el bombo 1 en el sorteo del Mundial 2027. La Selección ocupa ahora mismo el número uno del ranking FIFA, pudiendo caer al segundo puesto en función de los próximos resultados. Aunque es bastante improbable que llegue al sorteo siendo número dos de la clasificación. Estados Unidos, Inglaterra y Alemania pelearán por la segunda plaza en la próxima ventana de selecciones, en la que las campeonas olímpicas y las campeonas de Europa se juegan la clasificación. En caso de no clasificarse una de las dos, esperan su puesto Japón y Francia, que sí que han adquirido ya su billete a Brasil.