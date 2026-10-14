España se diluye sin Alexia y empata contra Estados Unidos

España no pudo firmar el pleno de victorias ante Estados Unidos. Todo por una remontada de las locales que igualaron un 0-2 al descanso. Pese a que la Selección tiró de su estrella, Alexia Putellas, que volvió a sobresalir, tras la segunda parte el marcador se igualó. No pudo la doble Balón de Oro celebrar sus 150 partidos como internacional con un triunfo. Aunque no sería por ella. Gol y asistencia de lujo en el segundo –de Salma– de la del Barcelona, con el que las campeonas del mundo encarrilaban una nueva victoria, pero se escaparía con los tantos de Ashley Sánchez y Swanson. Pudo ser peor, puesto que Misa evitó el tercero estadounidense en el último minuto.

Muchos cambios presentaba Sonia Bermúdez en su once respecto al anterior partido. Misa aparecía bajo los palos, con una defensa renovada casi en su totalidad. Sólo Méndez repetía en el eje de la zaga, junto a la capitana Paredes, mientras que Oihane y Medina formaban el los laterales. El tridente del centro del campo introducía a Serrajordi y mantenía a Guijarro y Alexia, mientras que en ataque, sorprendía la presencia de Pinedo en la izquierda, con Salma en la derecha y Edna Imade en punta.

Emma Hayes tenía una premisa: aguantar los primeros 20 minutos sin encajar. Dos les cayeron en el primer cuarto de hora del primer partido, celebrado en Washington, y de cara a este, que se disputaba en la zona metropolitana de Filadelfia, lo cierto es que el choque se igualó muchísimo. El intercambio de golpes fue constante, con Smith fallando y con España teniendo problemas para encontrar claridad más allá de tres cuartos.

Eso sí, la primera, fue para dentro. En el 25 apareció Serrajordi para aprovechar un desmarque de Salma que se llevó a su marcadora. La mediocentro culé la puso al área, donde Pinedo dejó pasar el esférico hacia el segundo palo. Allí llegó Alexia Putellas. Sin oposición, la de Mollet del Vallés marcó a placer. Se adelantaba la Selección en un encuentro en el que la igualdad estaba siendo máxima pero en el que, de nuevo, sacaban su pólvora cuando tocaba.

Sin buena parte de las teóricas titulares de este equipo, España se adelantaba. Contar con una de las mejores del mundo tiene estas cosas. Y esa inteligencia de Alexia volvió a aparecer en el segundo. Se anticipó para aprovechar un mal pase de la portera desde su área y cazó el balón en campo rival, abrió para la carrera de Salma y la nueva jugadora del Lyon la pegó con todo. Larguerazo y dentro.

Con esto, España se volvía a ir con una renta de dos goles al descanso y, como si el guion fuera el mismo, regresó de él con Estados Unidos cercando el área. Apenas acababa de empezar la segunda mitad cuando lo aprovechaba Ashley Sánchez. Reclamaba Irene Paredes un golpe en la cara en la jugada del gol, pero lo cierto es que la falta parecía ser suya. El tanto subió al marcador y la Selección fue perdiendo poco a poco la chispa.

En el 62′, el equipo era prácticamente otro. Ona, Corrales y Alba Redondo habían entrado al descanso, mientras que Fiamma y Lucía García entraban pasada la primera hora de juego. Alexia Putellas se marchaba al banquillo en esta segunda tanda de cambios, dejando el terreno de juego minutos después Paredes, Serrajordi y Medina, que había cuajado un buen encuentro desde el perfil zurdo.

En un desajuste de España llegaría el empate, obra de Swanson. Corría el minuto 86 cuando las estadounidenses lograban poner las tablas en el marcador y llegaron incluso a disponer de una ocasión de oro para darle la vuelta, pero Misa salvó a la Selección de una derrota en este parón.

En un partido de mucha igualdad y muchas pruebas, España fue de más a menos y estuvo a punto de pagarlo caro. Sin embargo, las sensaciones no han podido ser mejores ante una selección llamada a ser una de las principales rivales de las vigentes campeonas del mundo en Brasil 2027.