Sonia Bermúdez: «Nos queda mucha Alexia para rato»

España se medirá a Estados Unidos por segunda vez en estas ventanas. Después de la victoria en Washington el pasado sábado, las campeonas del mundo quieren repetir triunfo en Filadelfia en un partido que se disputará en la madrugada del martes al miércoles en España (la 1:00 hora peninsular española). La seleccionadora nacional, Sonia Bermúdez, atendió a los medios en rueda de prensa en la previa del encuentro en el que Alexia Putellas cumplirá 150 partidos con España y aprovechó para deshacerse en elogios hacia su estrella.

Al preguntarle sobre lo que se siente estar compitiendo a tan alto nivel con el Mundial tan cerca, Sonia comentó que «lo que queremos es probarnos con las mejores selecciones y competir contra diferentes perfiles y estilos. Sabemos que será muy complicado y diferente al que jugamos en Washington. Son partidos importantes y, aunque queda mucho para pensar en Brasil, teníamos claro que queríamos partidos de máxima exigencia para esta ventana. A partir de ahí ya pensaremos en la Nations. Queda mucho. Teníamos claro que queríamos jugar contra diferentes estilos para ponernos a prueba».

Sobre las declaraciones de Emma Hayes, seleccionadora de Estados Unidos, dijo: «Los partidos se ganan por pequeños detalles. Valorando el encuentro, no me iría tres años atrás, sino al partido del otro día. Estuvimos mucho mejor, tuvimos posesión de balón. Oí que dijo que tuvieron ocasiones, y nosotras también. A los golpes, los dos equipos generamos varias situaciones de gol. Viendo el partido repetido, me di cuenta de que esas ocasiones eran por fallos nuestros. De hace tres años a aquí creo que España ha evolucionado mucho a nivel físico. Ese era nuestro hándicap. Las jugadoras viven por y para el fútbol hoy en día. Tenemos que trabajar mucho para que las nuevas generaciones sean capaces de mantener ese nivel».

Respecto a las críticas por el hecho de ganar o perder porque la gente le da demasiada importancia a los resultados de estos partidos, Bermúdez resaltó que «para las dos selecciones no hay amistosos, venimos a ganar. Queremos probar futbolistas diferentes, diferentes estructuras… Claro que queremos ganar. Se le da el valor que se le tiene que dar y saldremos a ganar. Espero un partido más duro que el del sábado. Nosotros queremos sacar conclusiones a diferentes estructuras, posiciones, jugadoras…».

Por último, la seleccionadora española habló del estado físico de sus jugadoras y se rindió a Alexia, que cumplirá 150 partidos con España: «Alexia está bien, Irene está bien, están todas las jugadoras en perfectas condiciones. Mañana Alexia hace 150 partidos, aprovecho para darle importancia. Ya veremos si de inicio o después, pero jugará mañana. Es un dato… único. Muy difícil de conseguir. Sería la primera en España que lo logra. Todos sabemos quién es Alexia, un referente tanto dentro como fuera. Es una inspiración para las generaciones recientes y las del futuro. Mañana tendremos la suerte de verla en esos 150, y ojalá sean muchos más. Hará todos los que ella considere. Nos queda mucha Alexia para rato. Ojalá podamos brindar esos 150 partidos con una victoria, sería perfecto».