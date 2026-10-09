Sonia Bermúdez, ante el inicio de la preparación para el Mundial de España: «No existen amistosos contra Estados Unidos»

Sonia Bermúdez ha hablado antes del amistoso con el que España comenzará a preparar el Mundial 2027, contra Estados Unidos. Un partido que servirá como prueba, aunque aún quedan ocho meses para la cita, y que se tomará muy en serio. «Para las dos selecciones no existen amistosos», ha dicho la madrileña, que además tiene claro que, pese a querer probar a todas en este doble enfrentamiento, irá «a ganar el partido».

España juega ante Estados Unidos en una situación muy distinta a como lo hacía habitualmente. «Hemos evolucionado mucho a nivel de club y federaciones territoriales. En categorías inferiores, el nivel del fútbol español es muy alto», señala Bermúdez. Gracias a ese crecimiento, «ahora tenemos la oportunidad de ver a las dos mejores selecciones del mundo en dos ocasiones», como ha reflejado la preparadora madrileña, quien ha deseado que «lo podamos disfrutar».

España sólo ha ganado una vez a EE. UU. en su historia y fue en esta misma ventana internacional, pero en 2022, antes del Mundial 2027. La situación ha cambiado mucho, puesto que en pleno conflicto de Las 15 el equipo ni siquiera se parecía al que ganaría en Sídney meses después. Sonia Bermúdez, durante su etapa de futbolista, no llegó nunca a ganar a este país: «Tuve la suerte de poder venir a jugar al Western New York Flash en 2014. Fue una experiencia increíble, aunque el fútbol era muy diferente respecto al que jugábamos en España».

Ahora, sabe que sí que pueden llevarse el triunfo y no sería para nada una sorpresa. «Este juego más físico y de transición es el que define a Estados Unidos. Para mí es bonito poder enfrentarme como seleccionadora a este país y seguro que vamos a ver muy buenos partidos y nos van a ayudar en nuestra preparación para el Mundial», ha afirmado.

España llega con bajas importantes, como la de Cata Coll en portería. Sobre las tres porteras que figuran en su convocatoria ha hablado: «Misa, Nanclares y Eunate están en perfectas condiciones para jugar. Entre hoy y mañana decidiremos quién juega este primer partido, pero lo bueno es que las tres nos dan plenas garantías y tenemos dos encuentros por delante».

Pese a que se trata de dos amistosos, España se tomará muy en serio ambos enfrentamientos. «El contexto es distinto a la competición oficial, está claro. Tenemos por delante dos partidos en los que queremos probar distintos modelos y ver a todas las jugadoras, pero estoy segura de que para las dos selecciones no existen los amistosos e iremos a ganar el partido», ha explicado.