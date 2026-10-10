Primera prueba mundial para la Selección, antes de comenzar la defensa del título en Brasil 2027. Queda mucho hasta junio, pero España ya empieza a prepararse y lo hará en dos ocasiones ante un rival de altura como Estados Unidos. Como ha dicho Sonia Bermúdez, serán dos encuentros entre las «dos mejores selecciones del mundo» y el primero de ellos se juega este sábado (20:30 horas peninsulares) en Washington. Un amistoso que ambas selecciones quieren ganar, puesto que supondría dar un primer golpe encima de la mesa con vistas al próximo verano.

No veremos a la mejor España, puesto que son muchas las bajas que tiene la seleccionadora de cara a este parón. Eso sí, la ausencia de figuras importantes como Aitana, Vicky, Cata Coll, Pina, Mapi León o Mariona le permitirá probar a varias futbolistas de esas que están en la recámara para el Mundial. Será una de las únicas ventanas en las que pueda aprovechar para probar, puesto que en febrero se volverá a la competición con la Liga de Naciones, donde también se defiende título.

Tras clasificarse para el Mundial 2027 de forma directa, con una goleada histórica a Inglaterra por 4-0, ahora tiene la oportunidad de probarse ante otra de las grandes candidatas. Estados Unidos es tetracampeona del mundo y una china en el zapato para España a lo largo de la historia. Sólo se les ganó una vez, hace ahora cuatro años, en plena rebelión de Las 15. Mucho han cambiado las cosas desde entonces.

En aquel equipo, no había prácticamente jugadoras que integran hoy la Selección. Ganaron en El Sadar por 2-0, con goles de Esther González y Laia Codina, que sí que está ahora, al igual que una Oihane –asistente en el primero– que regresa tras dos años sin acudir a una llamada internacional. Aquel partido supuso un impulso para la idea del entonces seleccionador, Jorge Vilda, de afrontar el resto de la temporada hasta el Mundial sin contar con las futbolistas que no eran seleccionables.

Esta España es otro equipo totalmente distinto. La fractura evidente de entonces es pasado. Hoy, la Selección no se acuerda ya de aquellos momentos vividos en los meses previos al Mundial 2023 y mira hacia el 2027 con la ilusión de repetir lo conseguido entonces en Sídney. Y la primera prueba de fuego, el test real, es contra Estados Unidos.

Doble prueba de fuego para España

La selección estadounidense fue el último verdugo de España en un Mundial. Se vieron las caras en 2019, en la cita mundialista que tuvo lugar en Francia, ganando Estados Unidos en octavos de final con un doblete de Megan Rapinoe. Sí que integraban esa selección española jugadoras que hoy son estandartes del fútbol femenino en nuestro país, como Alexia Putellas, Irene Paredes, Mapi León, Mariona o una joven Aitana Bonmatí que no jugó. También estaba Jenni Hermoso, que ya no entra en los planes de Bermúdez.

Aquella Estados Unidos ganaría el Mundial, relevándolas en el trono la actual generación de futbolistas españolas, que afrontará en Brasil seguramente su último baile. Antes toca verse de nuevo las caras con las históricas dominadoras del fútbol femenino, a las que esta generación de campeonas le tiene ganas, puesto que cuando se les ganó, no formaban parte del equipo.