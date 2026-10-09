Cuándo es el Estados Unidos – España: a qué hora empieza el partido amistoso de la selección española y cómo ver por TV gratis en directo

Washington será la ciudad en la que la selección española femenina de fútbol disputará su primer amistoso de este parón internacional y será frente a Estados Unidos. España es clara favorita para llevarse el triunfo y así seguir cogiendo confianza de cara a lo que se le viene en 2027, que no es poco: revalidar el campeonato del mundo. Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo lo que suceda en el duelo del Audi Field.

Estados Unidos – España: a qué hora empieza el partido amistoso de la selección española femenina

La selección española de fútbol femenina ha cruzado el charco para enfrentarse a Estados Unidos en un partido amistoso que se disputará en la ciudad de Washington, más concretamente en el Audi Field. Este encuentro servirá a las de Sonia Bermúdez para seguir preparándose de cara al Mundial 2027 en el que intentarán revalidar el título. La fecha que se eligió para este choque fue el sábado 10 de octubre y el balón debe comenzar a rodar de manera puntual a las 20:30 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Estados Unidos – España femenina: canal de TV y cómo ver online

RTVE es la plataforma que tiene en su haber los derechos televisivos para emitir en exclusiva estos dos partidos amistosos que jugará la selección española de fútbol femenino en territorio americano. El Estados Unidos – España se podrá ver en directo por televisión a través del canal del ente público Teledeporte, así que este choque se podrá ver gratis y en abierto por la TV en nuestro país. Los usuarios podrán descargarse la aplicación de este medio de comunicación en un teléfono móvil, una tablet y una smart TV y así ver en streaming o en vivo online todo lo que suceda en el Audi Field de Washington.

Hay que recordar que en la web de OKDIARIO vas a poder encontrar la mejor información sobre todo lo que rodee a este partido amistoso que intentará ganar a domicilio la selección española femenina de fútbol. Cuando finalice el choque en el Audi Field publicaremos la crónica del Estados Unidos – España y también compartiremos con nuestros lectores las reacciones importantes que nos lleguen desde la capital del país norteamericano.

Dónde escuchar por radio en directo el Estados Unidos – España

Por otro lado, todos los aficionados que siguen a la selección española de fútbol femenino que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partido amistoso que se juega en el Audi Field de Washington podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Estados Unidos – España para contar lo que allí suceda.

¿En qué estadio se juega el partido Estados Unidos – España?

El Audi Field, situado en la ciudad de Washington, será el escenario donde se jugará este apasionante, aunque amistoso, Estados Unidos – España. Este campo se inauguró en 2018, por lo que estamos hablando de un recinto deportivo que es relativamente nuevo. Tiene aforo para 20.000 espectadores y es la casa del D.C. United de la MLS.