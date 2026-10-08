Marruecos ningunea a Jorge Vilda: nombra a un nuevo seleccionador femenino sin haber anunciado su adiós

Jorge Vilda ha dejado de ser seleccionador femenino de Marruecos, tras tres años en el cargo. Aunque la FRMF no ha dado a conocer su cese ni los motivos del mismo. Sin hacer mención alguna al técnico español, han anunciado por sorpresa que la concentración para este parón internacional ya está en marcha y que el nuevo entrenador de la selección femenina es el francés Eric Blahic.

Los motivos por los que Vilda ha dejado el equipo se desconocen. Marruecos le fichó con vistas al próximo Mundial 2027, para el que confirmaron su clasificación, aunque los últimos resultados de las Leonas del Atlas no han sido nada satisfactorios. La selección femenina marroquí perdió en 2025 la final de al Copa África 2024 –se celebró un año después– tras ir ganando 2-0 en la final celebrada en Rabat, contra Nigeria. Este verano, quedaron cuartas, tras ir ganando 1-0 la final por el bronce.

Justo cuando comienza la primera ventana internacional de preparación para el Mundial 2027, Marruecos ha anunciado la llegada de un nuevo entrenador. Lo hacen sin hacer mención previa a la salida de Jorge Vilda. Es como si el paso del madrileño no hubiera existido. En ningún caso hacen referencia a que el técnico español ha dejado su cargo como seleccionador nacional.

El fin de la etapa de Vilda como seleccionador de Marruecos llega en pleno conflicto abierto con España por la final del Mundial 2030 y, por supuesto, tras la invasión producida en Ceuta el pasado 30 julio. Las tensiones políticas se han incrementado considerablemente en los últimos meses y ahora se conoce el adiós de Jorge Vilda como seleccionador marroquí femenino.

El entrenador, campeón del mundo con España en 2023, llegó a la federación marroquí tras ser destituido como seleccionador español por el caso Rubiales. Además de ser contratado como seleccionador, era el encargado del desarrollo del fútbol base femenino del país, con vistas a crear una estructura que potenciara a la selección femenina de cara a las próximas décadas. Con vistas al Mundial 2027, buscaban convertirse en el referente absoluto de África, algo que no ha podido ser.

Pese al anuncio de la contratación de Eric Blahic como nuevo seleccionador, no se ha anunciado el adiós de Vilda. Se desconoce si Marruecos ha decidido destituirle o si ha sido el propio entrenador español el encargado de renunciar a sus cargos en la federación marroquí, aunque tras quedar cuartos en la Copa África anunciaba que seguiría «trabajando duro para traer la alegría que este país se merece», lo que invita a pensar que ha sido cesado.

Comunicado de Marruecos

La selección nacional femenina de fútbol está realizando una concentración preparatoria en el Complejo de Fútbol Mohammed VI, bajo la supervisión del nuevo entrenador francés, Eric Blahic.

Esta reunión preparatoria forma parte de los preparativos del equipo nacional femenino para las próximas competiciones.

El programa de este campamento preparatorio incluye la disputa de dos partidos amistosos contra la selección nacional de Uzbekistán, los días 9 y 12 de octubre de 2026.

El primer partido amistoso tendrá lugar el viernes 9 de octubre, a partir de las 20:00 horas, en el estadio Moulay Hassan de Rabat, mientras que el segundo partido se celebrará el lunes 12 de octubre, a partir de las 18:00 horas, en el Estadio de la Ciudad.

En este mismo contexto, el Sr. Eric Blahic, entrenador de la selección nacional femenina, programó una sesión de entrenamiento para mañana, jueves 8 de octubre de 2026, en el estadio Moulay Hassan de Rabat, a partir de las 18:00 horas, que estará abierta a los medios de comunicación durante los primeros 15 minutos.