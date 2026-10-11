España defiende a Athenea tras su expulsión por agarrar del pelo: «Fue sin querer»

Athenea vivió una noche complicada en el Estados Unidos-España. La jugadora del Real Madrid acabó expulsada después de protagonizar una imagen polémica en la que agarró del pelo a Cooper poco después de entrar al campo. Una acción que le costó la roja directa, curiosamente minutos antes de que Vinicius hiciese algo muy similar. Es por ello que, después de marcharse hundida, sus compañeras de la Selección salieron a mostrarle su cariño y explicando que la acción fue involuntaria.

Aunque dejó a España con una jugadora menos, la Roja pudo mantener el mismo marcador y vencer 2-0 a Estados Unidos. Athenea, en busca de intentar quitarse a la rival de encima, terminó por engancharla del pelo. Una acción que no vio la árbitra de campo, pero que sí vio el VAR para que la española no siguiera en el terreno de juego. A raíz de las críticas que recibió al ser algo evitable tratándose de un partido amistoso, Patri Guijarro salió en zona mixta para explicar su apoyo a Athenea: «Estamos con ella. Estoy segura de que no fue intencionado. No tenía mala fe. No es agradable su situación, pero estaremos con ella». Un mensaje al que se unió también Eva Navarro: «Es normal que esté fastidiada. No pude ver la acción, pero entiendo que lo hizo sin querer. Lo único que nos queda ahora es animarla», añadió.

Athenea se quedó cerca del túnel de vestuarios a la espera de que terminase el partido y luego salió para saludar a sus compañeros desde el césped, pero su rostro reflejaba su tremenda tristeza al sentir que puso en un aprieto a la Selección con un partido que tenían dominado. La española está pendiente de si podrá jugar el próximo partido el próximo miércoles en Filadelfia. Aunque se trata de un amistoso y no es habitual haber sanciones, al ser una acción así puede significar que Athenea reciba el castigo de no poder estar contra el equipo de Emma Hayes.