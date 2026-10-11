Athenea fue expulsada con España minutos antes que Vinicius… ¡por un tirón de pelo a una jugadora de Estados Unidos!

Vinicius y su agarrón de pelo han copado todos los titulares, pero en el Estados Unidos-España pasó minutos antes justo lo mismo. La protagonista fue otra jugadora del Real Madrid, Athenea del Castillo. La cántabra enganchó del pelo en una acción a Cooper prácticamente nada más entrar al terreno de juego. La Selección ganaba el primer amistoso de esta ventana internacional por 2-0 y, afortunadamente, el marcador no se movió pese a quedarse en inferioridad numérica.

La acción sucedió en el minuto 89 del partido, minutos antes de que Vinicius le hiciera lo mismo a Saliba en el partido entre el Real Madrid y el Villarreal. Athenea, en una disputa de balón, se zafó de su marcadora. Lo hizo agarrando del pelo a la jugadora norteamericana, aunque la árbitra tampoco lo vio. Como con Vinicius, la llamaron desde el VAR para que acudiera al monitor.

🔴 La expulsión de Athenea del Castillo en el Estados Unidos – España. La delantera agarró del pelo a Cooper y la árbitra señaló la roja tras la revisión del VAR. 🇺🇸🇪🇸 ¡España se impone a Estados Unidos por 0-2! https://t.co/UDEKil8mEp — Teledeporte (@teledeporte) October 10, 2026

La acción no dejó lugar a dudas. En el fútbol femenino es, además, más habitual por razones obvias. En este caso, España estaba disputando un amistoso contra Estados Unidos que no tenía relevancia a nivel competitivo, salvo servir como prueba de cara al próximo Mundial, que se jugará en Brasil en verano. Por tanto, Athenea no será sancionada.

España se quedó con 10, pero las campeonas del mundo consiguieron mantener su renta de dos goles en los minutos finales del encuentro celebrado en Washington. En tres días, volverán a verse las caras contra las estadounidenses, para poner fin a este parón de selecciones en el calendario femenino, con un duelo en Filadelfia.