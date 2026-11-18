El líder de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha respondido a las declaraciones del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en las que este señaló que «siempre» se sentirá «más cerca de Santiago Abascal que de Arnaldo Otegi», secretario general de EH Bildu. Una comparativa a la que Abascal ha subrayado que «es como si digo que me siento más cerca de Feijóo que de Hannibal Lecter».

Así ha respondido el líder de Vox a Feijóo durante su visita a Arrecife en Lanzarote, donde los medios le preguntaron por las declaraciones de Feijóo desde Eibar. A pesar de estas palabras, Abascal destacó que ahora «lo importante son las políticas» y quiso saber «en qué posición está el PP» respecto a los pactos.

Y añadió que esperaba que antes de las próximas elecciones generales del 29 de noviembre Feijóo explique «con quién va a pactar después», si pactará con Vox «un cambio profundo y tranquilo que necesita España» o si «está dispuesto a pactar con los restos que puedan quedar del PSOE».

Según Abascal, Feijóo «tiene que aclararlo porque en Europa el PP y el PSOE gobiernan juntos, pactan casi todo y aplican las políticas migratorias que han condenado a España y muy especialmente a Canarias». De hecho, recordó que en Ceuta Vox tiene «desde hace 100 días la mano tendida a Feijóo y a Vivas para gobernar conjuntamente en la ciudad».

Tensión en Eibar

También ha criticado que Feijóo no haya tomado una decisión contundente respecto a la situación de Ceuta e indicó que «estaría muy bien» que los populares aclaren «de una vez por todas, más allá de frases» que a él no le hacen «mucha gracia», cuáles van a ser «los pactos y las políticas concretas».

Por su parte, el mitin de Alberto Núñez Feijóo en Eibar estuvo marcado por la tensión. El líder del Partido Popular Nacional modificó su agenda de campaña para estar en Eibar (Guipúzcoa) y arropar a su candidato al Congreso por esta provincia. Jon Echeverría, de 22 años, quien el pasado fin de semana fue víctima de una agresión por parte de radicales vascos.

Debido a esta situación, Feijóo quiso apoyar al joven candidato y se presentó en la ciudad vasca para mostrar su apoyo ante los «violentos». En medio de las amenazas de los grupos radicales, hicieron un llamamiento a través de las redes sociales para reventar el mitin de los populares.