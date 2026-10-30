Los proetarras de Bildu ganarían las elecciones en el País Vasco según el ‘CIS vasco’

El partido proetarra, EH Bildu, ganaría las elecciones del 29-N en el País Vasco, alcanzando los 7 escaños y logrando así un mejor resultado que en las de 2023, con 2 escaños de diferencia. Los independentistas sumarían escaño en Vizcaya y Gipúzcoa, mientras que el PNV perdería uno en el último lugar mencionado. PP y PSE-EE mantendrían sus diputados y Sumar desaparecería.

El sondeo, elaborado por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco, muestra que Bildu obtendría el 29,1%, frente al 23,9% de porcentaje de sufragios que obtuvo hace tres años. El PSE-EE caería ligeramente, de un 25,27% a un 24,7%, y el PNV igual, del 24% al 21,9%.

El reparto por territorios

Primeramente, en Vizcaya, el grupo proetarra conseguiría la mayor cifra de escaños, con tres y con un casi 26% ante el 20,64% de los anteriores comicios. Por contra, el PNV y el PSE-EE lograrían dos cada uno, igual que en 2023, aunque los socialistas adelantarían al partido liderado por Aitor Esteban: 25% frente a 24,7%. Los populares se deberían conformar con un escaño y el 13% del sufragio, mientras otras agrupaciones como Vox (4,8%), Frente Amplio (4,1%) y Podemos (1,1%) no tendrían representación. El dato más llamativo sería el 30,8% de abstenciones, aunque es menor al 34,8 de las pasadas elecciones.

En Guipúzcoa el resultado sería muy similar: Bildu sería la opción más popular, seguida del PSE y el PNV. La única diferencia sería que el PP no obtendría representación. Los de Arnaldo Otegi tendrían tres escaños, uno más que ahora, con casi el 37% de la votación: cinco puntos porcentualmente por encima que en 2023. El PSE repetiría como segunda fuerza, manteniendo los dos diputados, pero descendiendo ligeramente sus resultados (de 23,29% a 22,8%), igual que el PNV (de 22,58% a 20,3%). Sin embargo, los jetzales solo se quedarían con un miembro en el Congreso.

Como ya se ha mencionado, las encuestas otorgan a los populares un resultado negativo, ya que no lograrían ni un 9% (8,8%) y, por ende, no tendrían ni un diputado. Vox tendría aproximadamente algo más de la mitad del porcentaje del PP (4,8%), aunque insuficiente, al igual que Frente Amplio (3,6%) y Podemos (1,5%). La abstención aquí sería parecida: los sondeos apuntan a un 32% del censo, tres puntos menos que en las pasadas elecciones, porcentualmente hablando.

Por último, en Álava, según los datos, el reparto de escaños sería idéntico a 2023. Es decir, todos los candidatos, excepto Vox, Frente Amplio y Podemos, conseguirían un escaño cada uno. Los socialistas permanecerían como primera fuerza, con un 27,9% de los votos y por encima del 27,66%; Bildu ascendería al 23,7%, frente al 19,51% en comparación con los comicios celebrados hace tres años. En esta provincia, el PP es mucho más protagonista: hasta el 19,7% del sufragio, frente al 17,87, pero el PNV descendería del 16,60% al 15,1%. Nuevamente, ni Vox (4,7%), ni Frente Amplio (4,3%) ni Podemos (2,7%) lograrían un diputado. La abstención bajaría del 34,46% al 31,3%.