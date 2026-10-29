Otegi delira: culpa a la ultraderecha de los disturbios instigados por dos grupos que reivindican la vuelta de ETA

Arnaldo Otegi, secretario general de EH Bildu, ha culpado este jueves a la «ultraderecha» de los disturbios en Bilbao que instigaron dos grupos de extrema izquierda abertzale, Jardun y GSK, que reivindican el regreso de ETA y de sus asesinatos. Otegi ha asegurado que hay una «estrategia de desestabilización» en España y Europa para que gobierne lo que denomina «bloque reaccionario».

«La extrema derecha está siendo capaz de manipular a través de las redes a sectores de gente joven que, en definitiva, expresa una frustración que no tiene ningún carácter político y que, además, no contribuye a parar a la extrema derecha», ha asegurado Otegi, con respecto a los disturbios en Barcelona y en Bilbao.

El secretario general de los bilduetarras ha señalado a lo que denomina «ultraderecha» como culpable de los destrozos, quema de vehículos y agresiones a la Ertzaintza por la que la Policía investiga a Jardún y GSK, organizaciones proetarras de extrema izquierda separatista. Los agentes ya tenían señalados a estos grupos por sucesos anteriores, como los graves altercados de kale borroka en Pamplona o los del 12 de octubre de 2025 en Vitoria.

Otegi, sin embargo, afirma en una entrevista en Radiocable que estos actos vandálicos son «violencia que genera condiciones para que el bloque reaccionario llegue a los gobiernos» y asegura que es algo que sucede «a nivel global y de Estado», además de subrayar que resulta preocupante «porque refleja una frustración social».

A su juicio, constata que «hay actores cada vez más mayoritarios que se sienten fuera y ajenos al sistema político, pero que están siendo conducidos por la extrema derecha para que, al final, sea la extrema derecha la que imponga su orden contra precisamente los intereses objetivos de toda esa gente».

«Si no somos capaces, en este momento histórico, gramsciano, de entender que aquí hay una estrategia global de desestabilización, de desestabilización de Europa, de desestabilización del Estado español, de un determinado orden y alternativa, para que sea sustituida por un bloque autoritario, no entenderemos nada», ha dicho Otegi, que pide insistir «en programas de mínimos y suma de fuerzas».

En este periodo electoral, Otegi afirma que no se está «jugando la alternancia», sino «el modelo entre el autoritarismo y la democracia real para la gente, para los pueblos, para las naciones, para las mujeres y para los trabajadores».

«Lo que nos estamos jugando en el Estado español es la regresión a modelos autoritarios o el mantenimiento de una vía abierta hacia posiciones más progresistas, plurinacionales y de izquierda», ha subrayado. Por tanto, Otegi dice que no está en juego PSOE o PP-Vox, sino el modelo de «regresión» que estos últimos representan, de «autoritarios de gobernanza y a modelos autoritarios de sociedades que retrotraen a tiempos pasados».

«Nosotros estamos plenamente convencidos y comprometidos con un modelo. Hay una línea divisoria entre el autoritarismo y la civilización, y nosotros estamos en la civilización», ha aseverado y defiende que Bildu es «un frente amplio en el que hay comunistas, socialdemócratas, socialistas, soberanistas, independentistas», que están «alrededor de un programa de gobierno de transformación, de defensa de la soberanía del pueblo vasco y de una aplicación de un modelo social con principios socialistas y democráticos».

Accidente de tren de Toledo

Otegi ha opinado sobre lo sucedido en la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) y señala que «ahora es el momento de estar con las víctimas y con las familias de la tragedia». Además, pide que no se reclamen responsabilidades políticas porque «hay momentos en la política y en la vida en los que hay que saber separar exactamente cuáles son los espacios de reflexión en cada momento».

En este sentido, ha dicho que, «independientemente de que además la tragedia sucedió en un momento electoral en el que todo el mundo trata de arrimar el ascua a su sardina, de manera preocupante», esos debates «se han dado en el pasado y se deberían dar en el futuro».

Para finalizar, Arnaldo Otegi pide que el Gobierno sea «transparente» y dice que «la administración pública tiene responsabilidades sobre los acontecimientos que suceden bajo su responsabilidad», porque han ocurrido dos accidentes graves en «escaso tiempo», lo que refleja «que existe algún tipo de deficiencia grave en lo que es el sistema ferroviario».