Un cachorro del PSOE vasco alentó la ‘kale borroka’ que incendió Bilbao

Un polémico vídeo grabado por el secretario de Educación y Universidades de las Juventudes Socialistas vascas, Unax Aguirrezábal, alentó la kale borroka que incendió las calles de Bilbao este lunes. Un mensaje dirigido a «jóvenes» y «estudiantes» para que salieran a mostrar su «rechazo a los discursos ultra».

Unax Aguirrezábal fue designado para el cargo orgánico de secretario de Educación y Universidades de las JSE hace sólo un mes, dentro de la Ejecutiva encabezada por el secretario general, Gabriel Arrué, que salió elegida del XII Congreso Nacional Ordinario de esta organización juvenil del socialismo vasco.

Esta cita se celebró en Vitoria el pasado 20 de septiembre bajo el lema El momento es ahora y contó con la participación del secretario general del PSOE vasco, Eneko Andueza.

En el vídeo difundido por las JSE en redes sociales el pasado 24 de octubre, Unax Aguirrezábal hizo alusión a este lema y a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, pidiendo el voto para los socialistas.

Unax Aguirrezábal, como representante juvenil del partido de Pedro Sánchez, llamó a «jóvenes» y «estudiantes» a salir a la calle para trasladar su «rechazo a los discursos ultra» y «defender una sociedad basada en el respeto, la convivencia y los valores democráticos».

Aguirrezábal aseguró que «no vamos a normalizar» los discursos «ultra» ni tampoco permitir que el «odio» y la «intolerancia» se abran «paso» entre la juventud. «Frente a la ultraderecha y sus ídolos, el 29 de noviembre, vota; el momento es ahora», concluye el vídeo del cachorro socialista.

Finalmente, grupos de extrema izquierda acabaron secundando el llamamiento de las juventudes socialistas del País Vasco y se echaron a incendiar las calles, con la quema de coches y contenedores y el saqueo de comercios.

Unos disturbios violentos que dejaron 19 detenidos, entre ellos siete menores de edad de nacionalidad española, según datos de la Ertzaintza. Fue ya a posteriori cuando las juventudes del PSOE vasco tuvieron que emitir un comunicado para «condenar los eventos violentos» acaecidos en Bilbao.

«Responsabilidad de Sánchez»

Entretanto, el secretario general del PP, Miguel Tellado, se desplazó este martes a Bilbao a raíz de los disturbios de la noche anterior para denunciar que esta violencia es «responsabilidad directa del Gobierno» de Pedro Sánchez.

«Mientras la violencia comenzaba a asomar por Bilbao, Sánchez bailaba en Asturias. Y antes tardó dos días en condenar los actos vandálicos, propios de guerra urbana, que asolaron Barcelona», criticó Tellado.

«Han perdido la calle y bajan los brazos ante quienes la incendian», señaló el número dos del PP junto al presidente de los populares vascos, Javier de Andrés, su secretaria general y cabeza de lista por Vizcaya al Congreso de los Diputados el 29-N, Esther Martínez, y otros cargos del partido.

«La culpa es de los cafres de extrema izquierda que siembran el miedo y la ruina. Y la responsabilidad es de este Gobierno que tiene tiempo de todo menos de cumplir con su primera obligación: garantizar el orden y la ley y proteger a los ciudadanos y a su medio de vida», añadió Tellado.

En este contexto, aseguró que cuando el Gobierno de Sánchez abandone el poder tras las elecciones del 29-N, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, restaurará la ley, protegerá las fronteras, combatirá la inmigración ilegal, tratará con dignidad a policías y guardias civiles, y «tendrá tolerancia cero con los violentos y quienes los jalean desde las instituciones», apostilló.

Este mismo martes, el propio Feijóo avanzó en una entrevista en Onda Cero que incrementará las penas cuando se convoquen actos violentos por redes sociales. Asimismo, también dijo que, si llega la Moncloa, recuperará el agravante por taparse la cara en la ejecución de este terrorismo callejero.