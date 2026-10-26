Sánchez celebra la reelección de Lula tras la sospecha de pucherazo y promete que «lo mismo pasará en España» el 29-N

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado un curioso mensaje de felicitación a Lula por su polémica y muy cuestionada victoria en las elecciones de Brasil celebradas ayer domingo. El triunfo del izquierdista Lula se produjo tras una sorprendente prórroga de dos horas en la votación decretada por un juez afín a Lula, ya que fue su abogado personal, lo que ha llevado a Bolsonaro a solicitar la anulación de las elecciones. A través de X, Sánchez dice textualmente: «¡Gran victoria de Lula! Lo que ha pasado en Brasil, pasará en España…»

Llama poderosamente la atención que unas elecciones en las que está siendo muy cuestionada la limpieza del procedimiento electoral sea el ejemplo para Sánchez de lo que, según aventura, ocurrirá en España en las próximas elecciones del 29 de noviembre. Con una Ley de Nietos suspendida cautelarmente por el Tribunal Supremo que amenazaba la limpieza del proceso electoral en nuestro país, ya que de 31,390 expedientes de nacionalización sólo se han acreditado 91 certificados de personas que sí han demostrado su condición de exiliados, esa promesa de Sánchez podría interpretarse como un aviso a navegantes sobre que no dudará en recurrir a todo tipo de medidas para permanecer en el poder. Incluso al fraude. Al mismo fraude que pretendía cometer el Gobierno con esa Ley de Nietos. Al mismo fraude que llevan denunciando desde hace semanas tanto PP como Vox. Al mismo fraude que Bolsonaro denuncia que se acaba de cometer en las elecciones brasileñas.

¡Gran victoria de @LulaOficial! Lo que ha pasado en Brasil, pasará en España. La remontada del progresismo global acaba de comenzar. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 26, 2026

La victoria de Lula sobre el candidato Flávio Bolsonaro se ha producido por un margen estrechísimo, el 51,79% de los votos frente al 48,21% de Bolsonaro, que había sido el vencedor de manera clara en la primera ronda celebrada a principios de mes. Es la primera vez en la historia de Brasil que el ganador de la primera ronda cae derrotado en la segunda. Lo más escandaloso fue la decisión tomada por el magistrado del Tribunal Superior Electoral, Cristiano Zanin, de ampliar dos horas la votación por los problemas generalizados que se estaban produciendo en el transporte público. Esta medida sólo se aplicó en los locales donde las urnas aún permanecían abiertas a las 17:00 horas.

Tras calificar de «inaceptable» la decisión de ampliar dos horas el horario de votación cuando algunos colegios electorales brasileños ya habían cerrado, Bolsonaro ha denunciado fraude en la victoria de Lula para anunciar que solicitará formalmente «la anulación de estas elecciones presidenciales». El candidato del Partido Liberal (PL) denunció que los interventores y fiscales de su partidos fueron retirados de la sala Cofre, el centro neurálgico de procesamiento de datos, en el momento en que se tomó la decisión judicial de extender el horario electoral.

«Eso nunca había ocurrido en la historia de Brasil. Se produjo una total violación al derecho de igualdad de los brasileños en diferentes ciudades», ha denunciado Bolsonaro. «Es inexplicable que la regla del juego haya sido cambiada nuevamente por los amigos de Lula en el Supremo Tribunal Federal y a petición de un ex socio del magistrado», ha subrayado.