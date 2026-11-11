Batalla campal en Madrid: la Policía carga contra los radicales que les atacaban en la Gran Vía

La tensión ha regresado a la Gran Vía esta noche después de los cortes de la mañana durante la jornada de huelga general. La PolicÍa se ha visto obligada a cargar contra los violentos que les atacaban cerca de Plaza de España.

Poco antes de las 21:00, decenas de jóvenes se enfrentaron a los agentes, que intentaron dispersar las concentraciones mediante una carga en el cruce de Plaza de España con Gran Vía, el mismo punto donde ya se habían producido cargas por la mañana.

Aunque fuentes policiales comunicaron que la manifestación se desarrolló con normalidad y sin incidentes destacables, una vez finalizada la protesta se produjeron cargas policiales y se lanzó gas pimienta contra los manifestantes.

Los radicales han comenzado a generar graves disturbios en Madrid y Barcelona tras finalizar las concentraciones por la huelga general convocada por los sindicatos durante este miércoles. En la Ciudad Condal, los huelguistas violentos han acosado a turistas, vandalizado escaparates e incluso incendiado la entrada de la tienda de Apple ubicada en el paseo de Gracia. Mientras tanto, en la capital del país, han acosado a los comerciantes para obligarlos a cerrar.