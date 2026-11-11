El consumo eléctrico, termómetro de la huelga general, cierra la jornada con cifras similares a un día normal

La demanda de energía eléctrica a nivel nacional se ha mantenido este miércoles de huelga general prácticamente sin cambios respecto a un día normal. A las seis de la tarde alcanzó los 32.300 megavatios (MW), frente a los 33.107 MW de ayer a la misma hora, según los datos de Red Eléctrica de España (REE), lo que supone una mínima caída del 2,42%.

Asimismo, la demanda real nacional a esa hora del día era sólo un 3,73% inferior a los 33.554 MW previstos para esa hora por el operador del sistema -realizada para el 11 de noviembre si no hubiera convocada huelga-. De hecho, respecto al miércoles de la semana pasada -día 4 de noviembre-, la demanda de energía eléctrica a las 18.00 horas era hoy un 5,1% inferior.

A primera hora de la mañana, a las 8.30 horas, era de casi el 9,5% la caída de la demanda eléctrica con respecto a este martes, mientras que a las 10.00 horas se situaba en el 6,6% y a las 14.00 horas del 0,25%.

Termómetro de la huelga general

El consumo eléctrico es uno de los principales indicadores utilizados para medir el impacto de una huelga general, ya que cuando fábricas, comercios o cualquier tipo de actividad económica se detienen, ese consumo lógicamente cae. En la última huelga general en España, que tuvo lugar el 14 de noviembre de 2012, la demanda eléctrica cayó en torno a un 11% en el conjunto de la jornada.

Como ya apuntaba este periódico a media mañana, el teletrabajo ha camuflado la falta de seguimiento de la huelga general del 11 de noviembre. Varios indicios apuntan a que los empleados se han quedado en casa y han continuado trabajando, siendo el más relevante el consumo eléctrico. A las 13:00, la demanda de energía de España fue un 3% menor que la prevista por Red Eléctrica Española, hasta cinco veces menos que en huelgas anteriores como la de 2012.

La plataforma Luxio, que sigue en tiempo real la evolución eléctrica de la jornada de paro nacional, estima que han secundado la huelga una horquilla de entre 290.000 y 410.000 trabajadores en todo el país, siendo la cifra más probable unos 340.000. Estas cifras tan bajas contrastan con la imagen de «oficinas vacías» que señalan los sindicatos.

El dato de participación, además, representaría menos de la mitad del seguimiento que en las huelgas generales de 2012. La plataforma calcula que esos días secundaron el paro nacional unas 959.000 personas (jornada del 29 de marzo) y unas 726.000 personas (14 de noviembre).

Según los últimos datos provisionales del sistema eléctrico nacional facilitados por el operador del sistema, la reducción del consumo eléctrico hasta las 11.00 horas con respecto a la previsión realizada era de un 7,46%. A las 13:10, sin embargo, la demanda estaba siendo de 34.037 MW mientras en 2012 a la misma hora en España sólo se estaban demandando 27.507 MW.