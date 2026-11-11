El teletrabajo ha camuflado la falta de seguimiento de la huelga general del 11 de noviembre. Varios indicios apuntan a que los empleados se han quedado en casa y han continuado trabajando, siendo el más relevante el consumo eléctrico. A las 13:00, la demanda de energía de España fue un 3% menor que la prevista por Red Eléctrica Española, hasta cinco veces menos que en las huelgas anteriores de 2012.

La plataforma Luxio, que sigue en tiempo real la evolución eléctrica de la jornada de paro nacional, estima que han secundado la huelga una horquilla de entre 290.000 y 410.000 trabajadores en todo el país, siendo la cifra más probable unos 340.000. Estas cifras tan bajas contrastan con la imagen de «oficinas vacías» que señalan los sindicatos.

El dato de participación de Luxio representaría menos de la mitad del seguimiento que en las huelgas generales de 2012. La plataforma calcula que esos días secundaron el paro nacional unas 959.000 personas (jornada del 29 de marzo) y unas 726.000 personas (14 de noviembre).

El consumo eléctrico de esos días también apunta a una gran diferencia de participación. A las 13:00 del 14 de noviembre de 2012, la demanda de energía de únicamente la península ibérica (REE no permite comparar todo el país entre las dos fechas) se desplomó un 12% frente a lo previsto por la operadora para un día normal. En el paro nacional del 29 de marzo de 2012, la caída fue del 15%.

Los primeros datos de Metro Madrid también indican un trasvase de trabajadores de la oficina a la casa. La empresa de transporte público estimaba que el volumen de pasajeros a las 9:00 de este 11 de noviembre ha sido de 256.522 personas, un 51% menos que el miércoles anterior, a pesar de mantener un servicio de más del 90% de trenes en funcionamiento.

Los sindicatos y la patronal han reconocido que el seguimiento de la huelga ha sido desigual en el territorio y entre los diferentes sectores económicos. Las centrales han asegurado niveles de participación de hasta el 80% en comunidades autónomas como Galicia. No obstante, los datos de consumo eléctrico apuntan a que el dato podría estar inflado debido al impacto del teletrabajo.