Los últimos tiempos no han sido precisamente fáciles para Rafael Amargo. El bailaor ha atravesado una de las etapas más complicadas de su vida, marcada tanto por la dolorosa pérdida de su padre como por los numerosos problemas judiciales a los que ha tenido que hacer frente, entre ellos, acusaciones por presuntos delitos de atentado contra la autoridad, lesiones y tráfico de drogas. Sin embargo, después de años de incertidumbre, parece que comienza a ver la luz al final del túnel. Así lo ha dejado entrever durante su asistencia a la fiesta organizada para celebrar la nueva etapa de COOL, el vertical de OKDIARIO, donde se ha mostrado especialmente satisfecho con el último giro de su situación judicial.

Y es que, según ha desvelado ante los micrófonos de este medio, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite su reclamación de indemnización vinculada al proceso judicial que ha marcado los últimos años de su vida, después de haber sido absuelto en 2024 de los cargos por tráfico de drogas. Una noticia que el artista ha recibido con esperanza y que considera que es un paso importante para dejar atrás esta difícil etapa que le ha mantenido alejado de todo.

«Lo más COOL que me ha pasado últimamente es que la Audiencia Nacional haya admitido a trámite para poder cobrar una indemnización con todo lo que sufrió. Eso sí que es COOL. Que por lo menos se haga justicia. […] Estoy mejor de lo que esperaba, porque llevo siete años sufriendo un acoso y derribo increíble y ahora que ha quedado absuelto, inocente de todo, no es de la misma manera con la que me están tratando», expresaba. ¡Dale al play para verlo!