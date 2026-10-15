El bailaor Rafael Amargo ha decidido pronunciarse públicamente después de los últimos acontecimientos vividos en su domicilio de Carabanchel, Madrid. El artista ha difundido un comunicado en el que cuestiona la actuación policial tras ser detenido junto a su mujer, Luciana, en un episodio que, según su versión, comenzó cuando un individuo entró por la fuerza en su vivienda. Amargo asegura sentirse desamparado y reclama que se esclarezcan los hechos, al tiempo que pide que se deje de relacionar su nombre con su pasado.

El incidente tuvo lugar el pasado sábado, cuando, según relata el propio artista, una persona irrumpió en su casa y la intervención de los agentes terminó con su arresto y el de su pareja. Ambos pasaron la noche en dependencias policiales. Amargo sostiene que se defendió ante una situación que considera de indefensión y cuestiona que el foco mediático se haya situado sobre su persona en lugar de centrarse en lo ocurrido dentro de su domicilio.

«Si se han equivocado las fuerzas de seguridad, es por el odio que me tienen», afirma en el comunicado, en el que expresa su malestar por la forma en que se han desarrollado los acontecimientos. El bailaor también se pregunta quién ha filtrado la información a los medios de comunicación y plantea dudas sobre una posible mala praxis policial.

Su defensa y sus críticas a la actuación policial

En su escrito, Amargo insiste en que desea que se investigue lo sucedido y que, si se produjo alguna actuación incorrecta, se asuman las responsabilidades correspondientes. El artista subraya que no pretende cuestionar a todos los agentes, pero considera imprescindible que cualquier intervención policial se desarrolle con profesionalidad, imparcialidad y respeto.

«Hay policías magníficos», reconoce, antes de añadir que ninguna circunstancia justifica que se incumplan esos principios. En su opinión, pedir ayuda a las autoridades no debería terminar con la sensación de haber quedado desprotegido. Por ello, reclama que se esclarezca si hubo algún error durante la intervención y que no se repitan situaciones similares.

El comunicado también refleja su preocupación por la repercusión pública del episodio. Amargo lamenta que, cada vez que sucede algo relacionado con él, su nombre vuelva a vincularse con las drogas, una asociación que considera injusta en este caso. «Me preocupa que cada vez que sucede algo se vuelva a relacionar mi nombre con las drogas, cuando en esta ocasión estoy denunciando unos hechos ocurridos en mi propio domicilio», señala.

Una petición para dejar atrás su pasado

El artista aprovecha su mensaje para reivindicar su derecho a vivir alejado de los juicios constantes sobre su trayectoria personal. En el texto recuerda que ha atravesado un procedimiento judicial en el pasado, que defendió su inocencia y que considera que la justicia ya se pronunció sobre aquel asunto. Por eso, pide que no se utilicen episodios anteriores para condicionar la percepción de lo ocurrido ahora.

«Lo único que pido es que me dejen vivir mi vida en paz», expresa, en una de las declaraciones más contundentes del comunicado. Amargo insiste en que no solicita privilegios por su condición de personaje conocido, sino que se respeten sus derechos, su intimidad y su dignidad.

El bailaor concluye con una petición directa: que se deje de juzgarle por su pasado y se le permita continuar con su vida sin sentirse señalado permanentemente. Mientras tanto, sus declaraciones ponen el foco en la necesidad de esclarecer las circunstancias de la intervención policial y determinar qué ocurrió realmente aquella noche en su vivienda.

Por el momento, las afirmaciones recogidas corresponden a la versión ofrecida por el propio artista en su comunicado. La investigación y las actuaciones que puedan derivarse de los hechos serán las que permitan aclarar las circunstancias de lo sucedido.