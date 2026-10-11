Rafael Amargo y su mujer, en libertad provisional tras el incidente en su casa de Carabanchel

Rafael Amargo y su esposa, Luciana Bongianino, han quedado en libertad provisional sin medidas cautelares tras comparecer este domingo ante la justicia en Madrid. La decisión permite a ambos regresar a su domicilio mientras continúa el procedimiento judicial por los hechos ocurridos durante la madrugada del sábado en la vivienda del bailaor, situada en el distrito madrileño de Carabanchel. La investigación trata de esclarecer cómo se produjo el enfrentamiento que terminó con la intervención de la Policía Nacional.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 6:30 horas del sábado 10 de octubre, cuando, según las informaciones conocidas, un hombre habría irrumpido en el domicilio del artista. Los avisos de varios vecinos alertaron a la Policía Nacional, cuyos agentes se desplazaron hasta el inmueble y se encontraron con un enfrentamiento. Durante la intervención, uno de los policías intentó separar a Rafael Amargo y Luciana Bongianino del hombre que se encontraba en la vivienda.

Según la denuncia de este último, el bailaor le habría mordido en un brazo durante el altercado. A Rafael Amargo se le atribuyen presuntos delitos de atentado contra la autoridad y lesiones, mientras que a su pareja se le atribuye un presunto delito de lesiones. Estas acusaciones forman parte del procedimiento judicial y no constituyen una declaración de culpabilidad. Las circunstancias concretas del enfrentamiento deberán esclarecerse a partir de las pruebas y los testimonios que se incorporen a la causa.

Por su parte, la defensa de Rafael Amargo sostiene que su actuación se produjo en un intento de proteger su domicilio ante la entrada presuntamente forzada de un tercero. Según un comunicado, el artista habría reaccionado en ese contexto, una versión que deberá ser valorada junto con el resto de los elementos de la investigación. La defensa sitúa así el incidente en el marco de la protección de la vivienda, mientras que la denuncia del hombre implicado recoge una versión distinta de lo sucedido durante la intervención.

La puesta en libertad provisional de Rafael Amargo y Luciana Bongianino se ha acordado sin medidas cautelares, por lo que ambos podrán permanecer en su domicilio mientras avanza el procedimiento. Esta decisión no supone el archivo de las actuaciones ni resuelve las posibles responsabilidades penales derivadas del incidente. Por el momento, las circunstancias de lo ocurrido en Carabanchel continúan pendientes de esclarecimiento judicial.