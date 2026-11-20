El debate cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del Partido Popular nacional, Aberto Núñez Feijóo, ha reunido a 10,15 millones de españoles que no se quisieron perder este encuentro a solas entre los dos candidatos. El debate entre Sánchez y Feijóo solo obtuvo mayor seguimiento de audiencia que el de Felipe González y José María Aznar en Antena 3 el 24 de mayo de 1993 con 9.625.000 espectadores.

El cara a cara entre Sánchez y Feijóo congregó este jueves a una media de 10.152.000 espectadores y registró un 70,8% de cuota de pantalla en el conjunto de las 20 cadenas que lo emitieron de forma simultánea, lo que le convierte en el tercer cara a cara menos visto desde 1993.

El consumo total de televisión durante la franja del debate se situó en 14,3 millones de espectadores, un 12,4% más que el jueves de la semana anterior. El minuto de oro del debate moderado por María Casado se registró a las 22.13 horas, cuando la retransmisión conjunta alcanzó un 72,4% de cuota de pantalla en las 20 cadenas que ofrecieron el cara a cara entre Sánchez y Feijóo, con 11,2 millones de espectadores.

Según el informe de Barlovento Comunicación elaborado con datos de Fifty5Blue, un total de 15.980.000 espectadores únicos contactaron con la retransmisión, lo que representa una cobertura del 33,6% de la población.

En el caso del ranking de debates electorales con participación de candidatos presidenciales, el cara a cara de este jueves se sitúa en la sexta posición de los más vistos desde 1993, un listado que encabeza el debate protagonizado por José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy el 25 de febrero de 2008.

El 51,8% de la audiencia eran mujeres

Por edades, el debate de este jueves organizado por la Academia de la Televisión obtuvo su mayor cuota de pantalla entre los espectadores de 13 a 24 años, con un 83,6% y una audiencia media de 729.000 personas. Entre los adultos de 25 a 44 años, la cuota fue del 75,1%, con 1.685.000 espectadores. No obstante, el grupo que más audiencia aportó en términos absolutos fue el de 45 a 64 años, con 3.842.000 espectadores, el 37,8% del público del encuentro.

Las mujeres representaron el 51,8% de la audiencia media, frente al 48,2% de los hombres, aunque la cuota fue superior entre el público masculino: un 72,4%, 4.891.000 espectadores de media, frente al 69,5%, 5.262.000 espectadores registrados entre las mujeres.

Por territorios, Madrid anotó la mayor cuota de pantalla, con un 82,8%, seguida de la Comunidad Valenciana, con un 78,1%, y Castilla-La Mancha, con un 77,1%. Cataluña registró un 56,2% y el País Vasco, un 59,2%. En volumen de espectadores, Andalucía encabezó el seguimiento, con 2.029.000 personas de media, por delante de Madrid, con 1.815.000.